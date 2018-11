1 weiterer Medieninhalt

SKODA AUTO produziert siebenmillionstes MQ 200-Getriebe in Mladá Boleslav: SKODA AUTO hat in der Komponentenherstellung einen weiteren Meilenstein erreicht. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28249 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung... mehr Bild-Infos Download

Mladá Boleslav (ots) -

- SKODA AUTO investiert aktuell 65 Millionen Euro in die Aufstockung der Getriebefertigung - Getriebefertigung bei SKODA AUTO spielt zentrale Rolle im Volkswagen Produktionsverbund - Konsequente Ausrichtung der Getriebefertigung auf Prinzipien der Industrie 4.0

SKODA AUTO hat in der Komponentenherstellung einen weiteren Meilenstein erreicht: Im SKODA AUTO Werk Mladá Boleslav lief heute das siebenmillionste Getriebe des Typs MQ 200 seit Beginn der Getriebefertigung am Unternehmensstammsitz im Jahr 2000 vom Band. Der tschechische Hersteller produziert in seinen Werken Mladá Boleslav und Vrchlabí Getriebe für eigene Fahrzeuge sowie Modelle weiterer Marken des Volkswagen Konzerns. Inzwischen prägen Prinzipien der Industrie 4.0 die Getriebefertigung. So setzt SKODA AUTO in beiden Werken auf modernste Technologien, um die Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten und die Mitarbeiter zu unterstützen.

Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: "Die bei SKODA produzierten Getriebe stellen ihre hohe Qualität und Fertigungspräzision jeden Tag aufs Neue unter Beweis und verrichten in Millionen von Fahrzeugen zuverlässig ihren Dienst. Die Marke von sieben Millionen produzierten MQ 200-Getrieben seit dem Start der Produktion im Jahr 2000 belegt eindrücklich das Vertrauen unserer Kunden in unsere Komponentenfertigung."

Die manuellen Fünf- oder Sechsganggetriebe vom Typ MQ 200 sind für Motoren mit bis zu 200 Nm Drehmoment ausgelegt. Aktuell produziert SKODA AUTO in Mladá Boleslav pro Tag 1.500 Einheiten auf zwei Fertigungslinien. Insgesamt entsteht das Getriebe in 50 verschiedenen Konfigurationen, die in Modellen verschiedener Marken des Volkswagen Konzerns verbaut werden.

Das Produktportfolio bei SKODA AUTO umfasst aktuell drei Getriebetypen: Am Stammsitz Mladá Boleslav entstehen neben dem MQ 200 auch die Getriebe vom Typ MQ/SQ 100, im Werk Vrchlabí fertigt SKODA AUTO seit dem Jahr 2012 automatische Direktschaltgetriebe vom Typ DQ 200.

Das gesamte Produktionsvolumen aller Getriebetypen in den Werken Mladá Boleslav und Vrchlabí beläuft sich auf rund 4.800 Einheiten pro Tag. Insgesamt hat SKODA AUTO bis heute in beiden Werken bereits weit über zehn Millionen Getriebe gefertigt.

Im weltweiten Produktionsverbund des Volkswagen Konzerns spielt die Getriebefertigung bei SKODA AUTO eine zentrale Rolle. Um die Kapazität für das MQ 200-Getriebe aufzustocken, investiert SKODA AUTO dieses und nächstes Jahr über 65 Millionen Euro in die Getriebefertigung in Mladá Boleslav. Darüber hinaus hat SKODA AUTO in den vergangenen Jahren mehr als 8 Millionen Euro in ein neues Prüfstandsfeld für Getriebe investiert.

Seit im Jahr 2000 die Getriebeproduktion anlief, haben sich die Fertigungsprinzipien grundlegend verändert, inzwischen haben Innovationen aus dem Bereich der Industrie 4.0 Einzug gehalten. So ersetzt am Stammsitz in Mladá Boleslav zum Beispiel eine moderne Software im Shopfloor Management inzwischen die ursprüngliche Papiervariante.

Bei der Montage werden die Mitarbeiter von aktuell zwölf KUKA-Robotern unterstützt. Diese setzen beispielsweise Schrauben ein oder befüllen die Getriebe mit Öl.

Mit dem digitalen Shopfloor Management und dem kooperativen Arbeiten von Mitarbeitern und Robotern treibt SKODA AUTO die Digitalisierung der Fertigung als zentralen Eckpfeiler seiner Strategie 2025 weiter voran.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell