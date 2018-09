Rallye Türkei: WRC 2-Sieg für SKODA Pilot Jan Kopecký - SKODA gewinnt WRC 2-Titel für Teams

1 weiterer Medieninhalt

- SKODA Werksteam Jan Kopecký/Pavel Dresler macht mit dem WRC 2-Sieg bei der Rallye Türkei Marmaris einen großen Schritt in Richtung Meistertitel in der Kategorie - SKODA zahlenmäßig stärkste Marke mit drei FABIA R5 in den Top-10 inmitten leistungsstärkerer WRC-Fahrzeuge - SKODA Motorsport gewinnt zum vierten Mal in Folge die WRC 2-Teammeisterschaft - SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Glückwunsch an Jan und Pavel. Sie haben trotz einiger Rückschläge eine tolle Moral und erneut eine fehlerfreie Leistung gezeigt"

Jan Kopecký und Pavel Dresler (CZE/CZE) haben mit ihrem Sieg in der WRC 2-Kategorie bei der Rallye Türkei Marmaris (13 bis 16.09.2018), dem zehnten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft, einen großen Schritt in Richtung Titel im WRC 2-Championat gemacht. Lediglich ihre Teamkollegen Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) haben rein rechnerisch ebenfalls noch Titelchancen, der nächste WRC 2-Champion ist in jedem Fall ein SKODA Werksfahrer. Außerdem konnte SKODA Motorsport drei Rallyes vor dem Saisonfinale vorzeitig zum vierten Mal in Folge die FIA WRC 2-Meisterschaft für Teams für sich entscheiden (vorbehaltlich der offiziellen Veröffentlichung der Resultate durch die FIA).

Die Rallye Türkei Marmaris bot ein Wechselbad der Gefühle für das SKODA Werksteam. Nach dem Ausfall von Pontus Tidemand/Jonas Andersson, die am Freitag ihren beschädigten SKODA FABIA R5 vorzeitig abstellen mussten, hatten deren Teamkollegen Jan Kopecký und Pavel Dresler auf ihrem Weg zum Sieg zwei Reifenschäden am Freitag und am Samstag ein Problem mit der Kraftübertragung zu überstehen. Für die Tschechischen Rallye-Meister fand am Ende eine fantastische Saison ihre Fortsetzung.

2018 haben die beiden bislang jede Rallye gewonnen, bei der sie angetreten sind. Sie waren erfolgreich bei den WRC 2-Läufen Rallye Monte Carlo, Rallye Korsika, Rallye Sardinien, Rallye Deutschland und Rallye Türkei. In ihrem Heimatland gewannen sie außerdem sechs Läufe zur Tschechischen Rallye-Meisterschaft und damit erneut vorzeitig den Titel. Nach dem Sieg in der Türkei können nur noch Kopecký oder Teamkollege Tidemand WRC 2-Champion werden. SKODA Motorsport gewann außerdem vorzeitig zum vierten Mal in Folge die WRC 2-Teammeisterschaft, dieses Mal drei Rallyes vor dem Saisonfinale (vorbehaltlich der offiziellen Veröffentlichung der Resultate durch die FIA).

SKODA war außerdem die zahlenmäßig stärkste Marke in den Top-10 der Rallye Türkei Marmaris, inmitten der deutlich leistungsstärkeren WRC-Konkurrenz. Henning Solberg und Ilka Minor (NOR/AUT), die nicht für die WRC 2-Wertung punkteberechtigt waren, fuhren mit ihrem privat eingesetzten SKODA FABIA R5 zu einem sensationellen sechsten Platz in der Gesamtwertung. Die WRC 2-Sieger Jan Kopecký/Pavel Dresler wurden in der Gesamtwertung Siebte, die SKODA Privatiers Chris Ingram/Ross Whittock (GBR/GBR) eroberten den dritten Platz in der WRC 2-Kategorie und landeten auf Gesamtrang 9.

SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek war überglücklich. "Dieses fantastische Resultat ist der verdiente Lohn für unsere gesamte Mannschaft. Glückwunsch an Jan und Pavel. Sie haben trotz einiger Rückschläge eine tolle Moral und erneut eine fehlerfreie Leistung gezeigt." Jan Kopecký freute sich ebenso: "Vielen Dank an das gesamte Team dafür, dass sie mir so einen tollen SKODA FABIA R5 hingestellt haben, der auch die härtesten Schotterprüfungen gut weggesteckt hat. Nun sind Pavel und ich ganz knapp davor, unsere Karrieren mit dem Titelgewinn in der WRC 2-Kategorie zu krönen."

Endergebnis Rallye Türkei Marmaris (WRC 2)

1. Kopecký/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, 4:17.49,7 Stunden 2. Tempestini/Itu (ROM/ROM), Citroën C3 R5, +1.11,9 Minuten 3. Ingram/Whittock (GBR/GBR), SKODA FABIA R5, +1.56,1 Minuten 4. Kajetanovicz/Szepaniak (POL/POL), Ford Fiesta R5, +2.48,7 Minuten 5. Heller/Olmos (CHL/CHL), Ford Fiesta R5, +7.41,2 Minuten

Gesamtwertung WRC 2 (nach 10 von 13 Läufen)

1. Jan Kopecký (CZR), SKODA, 125 Punkte 2. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 93 Punkte 3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 55 Punkte

Zahl des Tages: 11

Das SKODA Werksteam Jan Kopecký/Pavel Dresler gewann bislang jede der elf Rallyes, an denen sie in der Saison 2018 teilgenommen haben. Sie waren bei fünf Läufen zur WRC 2-Meisterschaft und sechs Rallyes im Tschechischen Championat siegreich.

Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018 Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018 Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018 Rallye Frankreich/Tour de Corse 05.04.-08.04.2018 Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018 Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018 Rallye Italien 07.06.-10.06.2018 Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018 Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018 Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018 Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018 Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018 Rallye Australien 15.11.-18.11.2018

