SKODA fährt die Stars zum roten Teppich des PRG LEA 2018

Weiterstadt/Frankfurt (ots) -

- 13. Preisverleihung des PRG Live Entertainment Awards in der Festhalle Frankfurt - SKODA chauffiert die Stargäste in SUPERB-Limousinen und KODIAQ-SUVs zur Gala

Am 9. April vergibt der Live Entertainment Award Committee e.V. den PRG Live Entertainment Award (PRG LEA) an die Macher hinter den Kulissen. Bei der Verleihung des Kulturpreises stehen Menschen im Vordergrund, die sonst fernab vom Scheinwerferlicht im Showbusiness arbeiten, darunter Veranstalter, Manager und Spielstättenbetreiber. SKODA unterstützt den Event als Fahrzeugpartner und fährt die prominenten Gäste in eleganten SUPERB-Limousinen und KODIAQ-SUVs zum roten Teppich.

Die Darsteller des neuen Kino-Blockbusters kennt meist jeder. Doch hinter jedem neuen Film, Comedy-Auftritt oder Konzert stecken kreative Köpfe, die sich hinter der Bühne um die Realisierung eines solchen Projekts kümmern. Bei der Verleihung des PRG Live Entertainment Awards stehen genau diese Künstler im Mittelpunkt. Umrahmt wird die Verleihung von einer hochklassigen Bühnenshow mit Topacts wie der Technoband Scooter und Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly.

Die insgesamt 15 Preiskategorien umfassen unter anderem Stadion-Tournee, Konzert, Show und Nachwuchsförderung des Jahres. Über Nominierungen und Preisträger entscheidet eine 24-köpfige Jury aus Medienvertretern und Branchenkennern. In diesem Jahr dürfen zum Beispiel die Summer Concerts Entertainment GmbH und Künstlermanager Uwe Kanthak auf eine begehrte PRG LEA-Trophäe hoffen - sie stellten die Arena-Tournee von Helene Fischer auf die Beine.

Schaustätte der 13. Ausgabe der Verleihung ist die Frankfurter Festhalle. Fahrzeugpartner SKODA stellt 19 SUPERB-Limousinen und sechs KODIAQ-SUVs bereit, in denen die prominenten Gäste stilvoll am roten Teppich vorfahren. Sowohl das Topmodell der tschechischen Traditionsmarke als auch das große SUV bieten den größten Kofferraum ihrer Klasse und verfügen über moderne Fahrassistenzsysteme wie zum Beispiel den Adaptiven Abstandsassistenten. Darüber hinaus punkten sie mit Konnektivität: Über SmartLink+ lassen sich Smartphones mit den modernen Infotainmentsystemen verbinden. Ein integrierter Highspeed-Internetzugang macht SUPERB und KODIAQ zudem zu Hotspots auf Rädern.

Der PRG LEA ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen aus Film, Musik und Kunst, bei denen sich die tschechische Traditionsmarke als Mobilitätspartner engagiert. Dazu zählen beispielsweise die Verleihungen des ECHO, ECHO Jazz und ECHO Klassik.

