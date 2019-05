Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: VW-Chef Diess fordert längere Nutzung von Atomkraft und früheren Ausstieg aus der Kohlekraft

VW-Chef Herbert Diess hat die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert: Um das Klima zu schützen, hätte sie zuerst aus der Kohleverstromung aussteigen sollen und dann erst aus der Atomenergie, sagte Diess in einem Interview des Fachdienstes "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport". Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns, akzeptiert zwar die harte Arbeit, die in den Kohlekompromiss mit dem Enddatum 2038 investiert wurde. "Dennoch kommt der Kohleausstieg nach meiner Überzeugung viel zu spät", sagte Diess in einem Interview von Tagesspiegel Background.

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/vw-chef-kritisiert-klimapolitik-die-kernkraftwerke-sollten-laenger-laufen/24408208.html

