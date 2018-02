Der Tagesspiegel: Easyjet hat zwei von 25 Air-Berlin-Flugzeugen in Flotte integriert

Berlin (ots) - Berlin - Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat bisher erst einen Bruchteil der Flugzeuge, die sie von der insolventen Air Berlin übernommen hatte, in die eigene Flotte eingegliedert. "Bislang sind zwei Air-Berlin-Jets auf Orange umlackiert. Bis Ende des Sommers werden wir alle 25 Flieger samt Crews integriert haben", kündigte Easyjets Europachef Thomas Haagensen in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) an.

