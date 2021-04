SCHUFA Holding AG

SCHUFA verstärkt das Vorstands-Team

Wiesbaden (ots)

Der Aufsichtsrat der SCHUFA Holding AG hat in seiner Sitzung am 19. April 2021 Johannes Stoll zum Vorstand mit Wirkung zum 1.1.2022 oder früher bestellt.

Johannes Stoll absolvierte einen Bachelor der Wirtschaftsinformatik an der European Business School sowie einen MBA mit dem Fokus auf Digitalisierung und Unternehmensfinanzierung an der IESE Business School in Spanien und USA (Wharton School). Nach Stationen bei McKinsey und der Commerzbank, wo Johannes Stoll unter anderem für das Aufsetzen multikanalfähiger Filial- und Beratungsprozesse sowie des digitalen Asset Managements verantwortlich war, leitete er zuletzt die IT der Commerz Real AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Commerzbank.

Christian Polenz, Aufsichtsratsvorsitzender der SCHUFA Holding AG: "Johannes Stoll hat in seinen Aufgaben immer wieder Gestaltungskraft in der technologischen Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen bewiesen. Mit seiner Expertise sichern wir die Breite der Kompetenzen im Vorstandsteam und tragen so zu einer weiter positiven Entwicklung der SCHUFA Holding AG bei."

Original-Content von: SCHUFA Holding AG, übermittelt durch news aktuell