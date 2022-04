INTER Versicherungsgruppe

Neuer digitaler Top-Service für INTER-Kunden: Die Gesundheits-App "Manoa"

Die INTER Krankenversicherung AG erweitert ihre digitalen Services für Kunden: Die "Manoa" App des Schweizer Start-ups Pathmate Technologies kann ab sofort kostenfrei genutzt werden. Die App richtet sich an Menschen mit Diagnose Bluthochdruck (Hypertonie). Sie kann beispielsweise Messwerte per Smartphone-Kamera oder durch Verbindung des Messgerätes erfassen. Darauf aufbauend gibt "Manoa" Empfehlungen zu einem gesunden Lebensstil, erinnert an Medikamente oder erlaubt ein schnelles Teilen des Blutdruckberichtes mit dem Arzt.

"Die Nachfrage nach digitalen Gesundheitsservices ist bei unseren Kunden ungebrochen hoch", berichtet INTER-Vorstandsmitglied Roberto Svenda. "Wir freuen uns, die zahlreichen schon vorhandenen Angebote ab sofort um die innovative ´Manoa´ App erweitern zu können. Die Kooperation mit Pathmate ist für uns ein neuer Ansatz. Dieser kam durch das Accelerator-Programm des Insurlab Germany e. V. zustande und wurde nun in die Tat umgesetzt." Michelle Heppler, Mitgründerin und CCO von Pathmate Technologies verdeutlicht: "Mit der INTER haben wir einen innovativen Partner gewonnen, mit dem wir Manoa noch mehr Bluthochdruck-Patienten zugänglich machen können. Es freut uns sehr, dass in Zukunft auch INTER-Versicherte von Manoa profitieren können und Unterstützung im Umgang mit ihrem Blutdruck erhalten."

Digitaler Blutdruck-Coach

"Manoa" ist ein digitaler Coach und unterstützt Menschen mit Bluthochdruck dabei, ihren Blutdruck im Alltag in den Griff zu bekommen, um damit ihre Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken zu können.

Im Zuge der Kooperation bietet die INTER ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, die "Manoa" App sechs Monate lang kostenfrei zu testen. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Krankenvollversicherung und die gesicherte Diagnose Hypertonie.

Die Highlights der "Manoa" App:

Einfache Erfassung der Blutdruck-Messwerte per Smartphone-Kamera oder durch Verbindung des Messgerätes.

Unterstützung bei der korrekten Messung und persönliche Empfehlungen zu Messwerten.

Schnelles Teilen des Blutdruckberichtes mit dem Arzt.

Erinnerung an Messungen und Medikamente

Individuelle Ziele und Motivation in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Entspannung.

