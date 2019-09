Weleda AG

Andreas Sommer verlässt Weleda

Bild-Infos

Download

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots)

Nach 22 Jahren intensiver und erfolgreicher Tätigkeit wird Andreas Sommer, Chief Commercial Officer (CCO), die Weleda AG zum 30. September verlassen. Zuletzt war Andreas Sommer seit 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung für die globale Marktentwicklung der weltweit führenden Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung verantwortlich.

"Wir sind Andreas Sommer für seine wesentlichen Beiträge zum Unternehmenserfolg und seine grosse Verbundenheit ausserordentlich dankbar", so der Präsident des Verwaltungsrats, Paul Mackay. Besondere Verdienste um das Unternehmen erwarb sich Andreas Sommer während der Sanierungsphase der Jahre 2012 - 2014, aus der Weleda wirtschaftlich gesund hervorgegangen ist, und der daran anschließenden verstärkten Internationalisierung der beiden Geschäftsbereich. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs ist es Andreas Sommer in den letzten Jahren gelungen, das Naturkosmetik-Geschäft von Weleda erfolgreich weiterzuentwickeln. "Nach 22 Jahren bei meinem ersten Arbeitgeber ist es an der Zeit, etwas Neues zu machen", so Andreas Sommer.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens besteht damit aus: CRDO Dr. Aldo Ammendola (Forschung und Entwicklung), CFO Michael Brenner (Finanzen und Services) und COO Alois Mayer (Herstellung). AD interim wurden die Verantwortungsbereiche von Andreas Sommer auf die verbleibenden Geschäftsleitungsmitglieder aufgeteilt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind in enger Zusammenarbeit dabei, den Prozess der Nachfolge in die Hand zu nehmen.

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de/ch/at

Pressekontakt:

Theo Stepp, Head Corporate Communications

Möhlerstrasse 3-5

73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Tel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666

E-Mail: tstepp@weleda.de

Original-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuell