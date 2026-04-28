Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH)

Tag gegen Lärm 2026: "Der Sound von morgen" - Hörakustiker sind die Experten für Lärm- und Hörvorsorge

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Hannover (ots)

FGH, 2026 - Unter dem Motto "Der Sound von morgen" rückt der Tag gegen Lärm am 29. April 2026 den Wandel und die Herausforderungen unserer akustischen Umwelt in den Fokus. Für die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) und ihre Partnerakustiker ist das der ideale Anlass, um auf eines der immer noch unterschätzten Gesundheitsthemen unserer Zeit aufmerksam zu machen: den Schutz des Gehörs und die Hörgesundheit.

Denn sie wissen, wie viel Lärm wirklich zu viel ist und was man dagegen tun kann - die Hörakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hören. Dafür sind sie ausgewiesene Experten für alles rund ums Hören: von der Prävention über den individuellen Gehörschutz bis hin zur professionellen Hörgeräteversorgung. Im Beratungsgespräch verweisen sie nicht nur auf offensichtliche Lärmquellen im täglichen Leben, sondern machen auch auf jene subtilen und unterschwelligen Geräuschbelastungen aufmerksam, die meistens unbemerkt auf das Gehör einwirken - ob als Dauergeräuschpegel an verschiedensten Arbeitsplätzen, Musik über Kopfhörer oder als täglicher Verkehrslärm, der das Risiko für dauerhafte Hörschäden messbar ansteigen lässt.

Technologischer Fortschritt beeinflusst unsere akustische Umwelt grundlegend. Verdichtete Städte, neue Geräuschquellen wie Drohnen oder Elektrofahrzeuge, mobiles Telefonieren im öffentlichen Raum - die Geräuschkulisse wird nicht automatisch leiser, sie wird anders. Und zu den öffentlichen Lärmquellen kommen die persönlichen Freizeitaktivitäten hinzu.

Was viele dabei unterschätzen: Bereits ab 85 Dezibel steigt das Risiko für dauerhafte Hörschäden messbar an. Daher ist bei dauerhaften Geräuscheinwirkungen dieser Intensität an Arbeitsplätzen das Tragen von Gehörschutz vorgeschrieben. Bei Lautstärken ab 100 dB kann es schon nach kurzer Zeit zu bleibenden Hörschädigungen kommen - zum Vergleich, ein normales Gespräch hat eine Lautstärke von ungefähr 55-60 dB. Die Schallpegel erhöhen sich dabei nicht linear, sondern um ein Mehrfaches. Eine Zunahme der Lautstärke um 10 dB wird demnach als doppelt so laut wahrgenommen.

Wer also im täglichen Leben und in Gesprächen alles gut hören, verstehen und möglichst lange Musik genießen möchte, für den ist der Schutz der Ohren vor Lautstärke und Lärmeinwirkung ein unbedingtes Muss. Universell verwendbare Ohrstöpsel oder individuell gefertigten Gehörschutz inklusive ausgiebiger Beratung hierzu gibt es bei den Partnerakustikern der Fördergemeinschaft Gutes Hören. Darüber hinaus bieten die Hörexperten zur Vorsorge kostenlose Hörtests an, die erste Anzeichen von Hörminderung frühzeitig aufdecken - oft lange bevor Betroffene selbst etwas bemerken. Denn unbehandelte Schwerhörigkeit bleibt nicht ohne Folgen: Sie begünstigt soziale Isolation, kognitive Belastung und erhöht nachweislich das Risiko für Demenzerkrankungen.

Sollte ein Hörverlust festgestellt werden, bieten moderne Hörsysteme heute ein umfangreiches Leistungsspektrum: Sie passen sich automatisch an die akustische Umgebung an, filtern Störgeräusche heraus und verbessern gezielt die Sprachverständlichkeit - auch in lauten Situationen. Wer früh handelt, schützt nicht nur seine Kommunikationsfähigkeit und soziale Teilhabe, sondern auch die langfristige Leistungsfähigkeit seines Gehirns.

Der Tag gegen Lärm am 29. April ist eine ideale Gelegenheit, sich etwas Zeit für sein Gehör zu nehmen: Wie klingt mein Alltag wirklich? Welchen Lärm nehme ich hin, ohne ihn bewusst wahrzunehmen? Und wie gut höre ich eigentlich noch? Die Antworten haben die Partnerakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hören - mit Fachkompetenz, individueller Beratung, persönlichen Hörlösungen und kostenlosen Hörtests. Die FGH-Partner sind am Ohrbogen mit dem roten Punkt zu erkennen und zu finden unter www.fgh-info.de

Verwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"

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