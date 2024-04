ProSieben

Es steht viel auf dem Spiel: Joko & Klaas können für einen Tag ProSieben übernehmen

#JKvsP7 startet mit feierlichen 18,5 Prozent Marktanteil ins Jubiläum

Risiko? Oder Sicherheitsvariante? Überragende 18,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen am Dienstagabend zur Prime Time den Staffelauftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" (immer dienstags, 20:15 Uhr) und den Start in die Jubiläumswochen der Show. ProSieben gewinnt mit einem sehr guten Tages-Marktanteil von 10,4 Prozent in der Sender-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen souverän den Dienstag.

Besonderheit zur 50. Folge: Die gesamte Staffel über können Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in jeder Folge wählen, ob sie im bekannten Modus um 15 Minuten Live-Sendezeit spielen oder das Risiko suchen. Dann geht es um mehr. Um viel mehr: ProSieben überlässt seinen beiden Angestellten dann als Programmdirektoren für einen ganzen Programmtag den Sender, an dem sie senden dürfen, was sie wollen.

Wie funktioniert die Risikoversion?

ProSieben gibt 50 Versuche für alle Spielrunden inklusive des Finalspiels vor. Sind die Versuche aufgebraucht, ist die Show vorbei, ProSieben gewinnt und die beiden müssen sich ganz in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. Gelingt es Joko & Klaas mit bis zu 50 Fehlversuchen alle Spielrunden zu meistern, winken statt 15 Minuten ganze 24 Stunden Sendezeit am darauffolgenden Sonntag. Der Programmtag kann nur ein einziges Mal im Laufe der Jubiläumsstaffel gewonnen werden.

Schon in der ersten Folge gehen Joko & Klaas auf Risiko und verlieren gegen ihren Sender. Jetzt müssen sie ab heute für eine Woche alle Werbetrenner im ProSieben-Programm in besonderen Outfits präsentieren. Der nächste Versuch, ProSieben einen Tag lang zu übernehmen, kann am kommenden Dienstag erfolgen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

