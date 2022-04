ProSieben

Großes Kino mit Brigitte Nielsen. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" überzeugt mal wieder am Donnerstagabend.

Unterföhring (ots)

29. April 2022. Großes Kino bei #GNTM. Wunderbare 17,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Donnerstagabend gespannt, wie die Topmodel-Anwärterinnen beim Videoclip-Dreh mit Brigitte Nielsen ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen. ProSieben glänzt mit einem starken Tagesmarktanteil von 12,5 Prozent (Z. 14-49 J.). Das Magazin "red." erzielt im Anschluss an #GNTM gute 10,6 Prozent Marktanteil in derselben Zielgruppe.

In der nächsten Folge #GNTM (5. Mai) fotografiert Max Montgomery die Models für ein Fashion-Editorial. Thomas Hayo nimmt als Gastjuror neben Heidi Klum Platz.

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.04.2022 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Tina Land, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell