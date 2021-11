ProSieben

Eine Show mit Herz fürs Herz: Bruce Darnell überrascht in seiner ersten eigenen ProSieben-Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" nichts ahnende Menschen

Unterföhring (ots)

Großer Aufwand, große Wirkung. In seiner ersten eigenen ProSieben-Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 20:15 Uhr ist niemand vor Bruce Darnells großen Überraschungen sicher. "Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig", verspricht der Moderator.

Egal ob zu Hause, im Café, beim Bewerbungsgespräch, auf der Straße oder im Studio-Publikum. Ganz gleich ob Paare, Freund:innen oder Familien. "Ich wollte immer eine Show haben, in der ich Menschen etwas Gutes tun, sie überraschen und Mut geben kann. Gerade in der jetzigen Zeit ist das sehr wichtig", sagt Bruce Darnell und verspricht: "In dieser Show kann ich ich selbst sein - es ist eine Show mit Herz für das Herz. Wer mich kennt, weiß, dass ich gewohnt herzlich und emotional sein werde, da wird auch die ein oder andere Träne fließen." Unterstützung bekommt Bruce Darnell von Co-Moderatorin Viviane Geppert, die unter anderem die Gäste ins Studio lockt.

"Surprise! Die Bruce Darnell Show" ist eine Produktion von i&u TV im Auftrag von ProSieben.

"Surprise! Die Bruce Darnell Show" - ab 2. Dezember 2021, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

