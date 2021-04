ProSieben

Joko steht Kopf für einen Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstag

Unterföhring

11. April 2021. Ertanzt Joko Winterscheidt am Dienstag 15 Minuten Live-Sendezeit für sich und Klaas Heufer-Umlauf? In "Joko & Klaas gegen ProSieben" stellen sich die beiden am Dienstag, 13. April, um 20:15 Uhr erneut dem Duell mit ihrem Arbeitgeber. Nach dem Triumph in der Auftaktfolge und einer Niederlage in der zweiten Show steht Joko in Folge 3 sogar Kopf für den Sieg. Aber bringt ihn seine Breakdance-Einlage dem versprochenen Gewinn näher? Auf dem Spiel stehen 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung. Geht ProSieben als Sieger aus der Show hervor, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Für den Sender treten in Folge 3 Collien Ulmen-Fernandes, Johannes Strate, Jochen Schropp und Christian Düren an. Dazu gibt es in Folge 3 ein Novum: Unter www.jkp7.de können die Zuschauer:innen das Finalspiel parallel mitspielen. Steven Gätjen moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben", Produzent ist Florida Entertainment. Direkt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben neue Folgen von "Late Night Berlin". "Joko & Klaas gegen ProSieben" immer dienstags um 20:15 Uhr und "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: #JKvsP7 Pressekontakt: Katrin Dietz, Nathalie Galina Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154, od. 1186 email: katrin.dietz@seven.one nathalie.galina@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

