ProSieben

Zwei neue US-Serien am Mittwoch: ProSieben zeigt die neue Mystery-Serie "Evil - Dem Bösen auf der Spur" und "9-1-1 Lone Star"

Unterföhring (ots)

15. Februar 2021. Eine neue Mystery-Serie, ein Spin-Off und eine vertraute US-Serienmarke: ProSieben setzt ab Mittwoch, 17. Februar, auf einen neuen Serien-Mittwoch. Die Ersthelfer von "9-1-1 Notruf L.A." müssen in der ersten Folge der dritten Staffel (Mittwoch, 20:15 Uhr) bei einem missglückten Fallschirmsprung schnell reagieren, um Leben zu retten. In dem US-Serien-Spin-Off "9-1-1 Lone Star" (21:15 Uhr) soll Feuerwehrmann Captain Owen Strand (Rob Lowe) in Texas die 126. Feuerwache nach einem verheerenden Unglück wiederaufbauen. Übernatürlich und böse wird es in der neuen Mystery-Serie "Evil - Dem Bösen auf der Spur" (22:15 Uhr). Rechtspsychologin Kristen Bouchard (Katja Herbers) begibt sich mit dem angehenden Priester David Acosta (Mike Colter) und seinem Kollegen Ben Shakir (Aasif Mandvi) im Auftrag der katholischen Kirche auf die Spur des Bösen.

Der ProSieben Serien-Mittwoch ab 17. Februar im Überblick:

20:15 Uhr - Start der dritten Staffel "9-1-1 Notruf L.A."

21:15 Uhr - Start des Serien-Spin-Offs "9-1-1 Lone Star"

22:15 Uhr - Start der neuen Mystery-Serie "Evil - Dem Bösen auf der Spur"

23:15 Uhr - Neue Folge "Evil - Dem Bösen auf der Spur"

