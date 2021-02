ProSieben

Titelsammler vs. Titelträger: Tom Brady vs. Patrick Mahomes beim 55. Super Bowl live auf ProSieben am Sonntag, 7. Februar 2021

Die NFL-Saison erreicht auf ProSieben ihren Höhepunkt, wenn am Sonntag, 7. Februar 2021, der Titelverteidiger Kansas City Chiefs im 55. Super Bowl auf die Tampa Bay Buccaneers trifft. Es wird das Duell der Quarterback-Generationen: Der neue NFL-Superstar und aktuelle Super-Bowl-Champion, Patrick Mahomes (25) gegen den G.O.A.T. (Greatest of all Time) und sechsfachen Titelträger Tom Brady (43), der in seinem zehnten Endspiel steht. Ab 22:40 Uhr melden sich Jan Stecker, Björn Werner, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch live aus dem "ran"-Studio in Unterföhring mit aktuellen Informationen vor dem Kickoff.

Kansas City Chiefs: 2020 gewannen die Chiefs den Titel zum zweiten Mal nach 1970, standen insgesamt viermal im Super Bowl. Für Quarterback Patrick Mahomes ist es in seiner erst dritten Saison bereits die zweite Super-Bowl-Teilnahme. Bei einem erneuten Erfolg der Chiefs sind sie das erste Team seit dem Doppelerfolg der New England Patriots 2003/2004, das den Titel verteidigen kann.

Tampa Bay Buccaneers: Zum ersten Mal in der Geschichte der Liga genießt ein Super-Bowl-Teilnehmer Heimvorteil - vor 22.000 Zuschauern im Raymond James Stadium. Den bislang einzigen Super-Bowl-Sieg holten die Buccaneers vor 18 Jahren. Für Tom Brady, der seine erste Saison für das Team aus Florida bestreitet, wäre es der siebte Titel (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 jeweils mit den New England Patriots).

Musikalische Super-Bowl-Highlights: Country-Star Eric Church und R'n'B- und Soul-Diva Jazmine Sullivan singen vor dem Kickoff die US-Hymne. In der legendären Halftime-Show wird der R'n'B- und Hip-Hop-Star "The Weeknd" für Stimmung sorgen.

Countdown-Show: Der Super-Sunday startet um 20:15 Uhr mit dem 140-minütigen "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX. Moderator Carsten Spengemann, die Experten Roman Motzkus und Volker Schenk sowie Netman Max Zielke erwarten David Bada im Studio und stimmen #ranNFLsüchtige gemeinsam auf die lange Football-Nacht ein. Bada, Defensive End aus München, absolvierte im Practice Squad des Washington Football Teams seine erste NFL-Saison und gewährt den Zuschauern Einblick in seinen Football-Alltag in Washington.

Im Livestream können die Football-Fans das Duell um die Vince-Lombardi-Trophy auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de und Joyn verfolgen. Die Liveübertragung wird barrierefrei mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt.

Tägliche Webshow: Jeweils um 18:30 Uhr gibt es in dieser Woche von Dienstag bis Freitag auf ran.de eine Webshow zum Super Bowl mit Björn Werner (2.2.), Jan Stecker (3.2.) und Patrick Esume (4./5.2.) und am Super-Bowl-Sonntag mit NFL-Profi Kasim Edebali (7.2., 14:00 Uhr): https://www.ran.de/us-sport/nfl/live

Sonntag, 7.2.2021

20:15 Uhr "ran Football: Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX mit Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Volker Schenk und Netman Max Zielke

22:40 Uhr "ran Football: NFL Super Bowl 2021 - Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers" live auf ProSieben mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und Netman Christoph "Icke" Dommisch

