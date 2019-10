ProSieben

Familien im Fokus. Keine Promis im Team. Keine Butterspiele: ProSieben verändert nach Zuschauerfeedback "Die Live-Show bei dir zuhause"

"Tolles Moderatorenpaar." "Sympathische Teilnehmer, aber zu viele Menschen, die durcheinander sprechen." "Verzichtbare Promis." "Lustige Mitmach-Spiele, aber auch zu viele langatmige Wettbewerbe." ProSieben greift das vielfältige Zuschauerfeedback zu "Die Live-Show bei Dir zuhause" auf und dreht an den Stellschrauben für die zweite Ausgabe. "ProSieben liebt Live-TV - und ProSieben steht im ständigen Austausch mit seinem Publikum", sagt Christoph Körfer, Sendersprecher von ProSieben und verantwortlich für die Zuschauerredaktion. "Für die zweite Ausgabe der 'Live-Show bei dir zuhause' haben wir die Kommentare, Hinweise und Meinungen unserer Zuschauer auf unseren Social-Media-Kanälen genau gescannt. Und sie in unsere Planungen für die zweite Ausgabe einfließen lassen." ProSieben zeigt "Die Live-Show bei dir zuhause" mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen am 26. Oktober live aus Wedemark bei Hannover um 20:15 Uhr.

Am kommenden Samstag stehen die Familien stärker im Fokus. Sie spielen in kleineren Teams ohne permanente prominente Mitstreiter. Die Spiele werden fordernder. Der verantwortliche ProSieben-Redakteur erklärt: "In der nächsten Show konzentrieren wir uns noch mehr auf unsere Familien und verringern die Anzahl der Mitspieler: Wir verzichten auf Promis, die den Familien dauerhaft zur Seite gestellt werden, sondern werden lediglich für ausgewählte Spiele einen Gast-Promi begrüßen. Außerdem setzen wir verstärkt auf Spiele, die unsere Familien und Zuschauer gleichermaßen fordern. Und last but not least geben wir Entwarnung: Unsere Buttervorräte sind mittlerweile allesamt geschmolzen."

"Die Live-Show bei dir zuhause" Raus aus dem TV-Studio, ab auf die Straße! Für die neue Samstagabend-Show "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSieben zwei Familien in den Wettkampf - und lässt sie live auf offener Straße und im eigenen Wohnzimmer gegeneinander antreten. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany.

"Die Live-Show bei dir zuhause" - am 26. Oktober 2019 um 20:15 Uhr live auf ProSieben

