Glänzende Halbzeitbilanz! "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" steigert Marktanteile um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Publikumsmagnet: Die ersten acht Folgen der 14. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" begeistern die Zuschauer! Im Schnitt verfolgen 17,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, wie sich die Topmodel-Anwärterinnen von Laufsteg-Novizinnen in Runway-Champions verwandeln. Damit steigert sich die ProSieben-Erfolgsshow um starke 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Tolle 17,5 Prozent der Zuschauer (14-49 J.) sind gestern Abend dabei, als Heidi Klums Models in der achten #GNTM-Folge ihre zweite große Modenschau für Designer Christian Cowan laufen und ProSieben erneut zum klaren Prime-Time-Sieger am Donnerstag machen. Mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent (Z. 14-49 J.) sichert sich ProSieben außerdem den Tagessieg am Donnerstag.

