Marktführer! "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" brilliert mit 19,2 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Funkelnde Diamanten, Gisele Bündchen und glänzende Posen - ProSieben gehört mit "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" der Donnerstag. Hervorragende 19,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen gespannt, wie Heidi Klums Models das anspruchsvolle Fotoshooting mit Starfotograf Rankin und Luxusschmuck im Wert von 2,5 Millionen Dollar um den Hals meistern. Damit dominiert ProSieben klar die Prime Time. Im Anschluss legt die neue Datingshow "Matchmakers - heimlich verkuppelt" mit 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen guten Start hin. Mit 13,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ist ProSieben Tagessieger am Donnerstag.

Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.

Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

