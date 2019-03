ProSieben

Fantastisch gepost! ProSieben gewinnt mit "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" den Donnerstag

Unterföhring (ots)

Starker Start für die #GNTM-Kandidatinnen in Los Angeles. Wunderbare 16,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen, wie Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen vor der Kamera von Fashion-Fotograf Christian Anwander durch das All schweben und von Supermodel Winnie Harlow auf dem Walk of Fame gecoacht werden. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time am Donnerstag. Direkt im Anschluss erzielt das Magazin "red." gute 13,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit starken 12,4 Prozent (Z. 14-49 J.) sichert sich ProSieben den Tagessieg.

Nächsten Donnerstag überrascht Modelchefin Heidi Klum ihre Topmodel-Anwärterinnen mit dem großen Umstyling.

Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.

Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.03.2019 (vorläufig gewichtet)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell