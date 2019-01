Time for Gold: ProSieben zeigt die 91. OSCAR®-Verleihung live am Sonntag, 24. Februar 2019

Unterföhring (ots) -

Er funkelt, er strahlt, er weckt Begehrlichkeiten: ProSieben zeigt zum 21. Mal die Verleihung der OSCARS® (Sonntag, 24. Februar 2019) aus dem Dolby Theatre in Hollywood. Spannend: Verschafft der berühmte Goldjunge Lady Gaga und Bradley Cooper, den bei den GOLDEN GLOBE® AWARDS bitter enttäuschten Favoriten, doch noch ihren Platz im cineastischen Olymp? Welche Chancen sich die beiden ausrechnen dürfen, steht am 22. Januar 2019 fest. Dann gibt die Academy die diesjährigen Nominierungen bekannt. Steven Gätjen und die beiden ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten am Sonntag, 24. Februar 2019 ab 23:55 Uhr live und exklusiv vom wohl hochkarätigsten roten Teppich der Film-Welt. Davor zeigt ProSieben um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen. Der Musikfilm heimste 2017 sechs der funkelnden Trophäen ein. Die OSCARS® 2019 auf ProSieben: Montag bis Freitag, 18. Februar bis 22. Februar 2019 17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood Donnerstag, 21. Februar 2019 22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert Sonntag, 24. Februar 2019 20:15 Uhr: "La La Land" (Free-TV-Premiere) 22:55 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown" 23:55 Uhr: "OSCAR® 2019 - red.-Carpet live" 02:00 Uhr: "OSCAR® 2019 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A." Montag, 25. Februar 2019 17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2019"

