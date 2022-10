immowelt

Deutschlands beste Karte für Immobilienpreise: immowelt Price Map gewinnt Testvergleich

Nürnberg (ots)

Testsieg für die immowelt Price Map: Die Immobilien-Preiskarte siegt im Vergleich des Deutschen Instituts für Service-Qualität unter 5 Anbietern

Die kostenfreie immowelt Price Map überzeugt durch detaillierte Daten sowie eine einfache Handhabung

Stetige Verbesserung durch regelmäßige Updates: Preisschätzungen für über 1.000 Städte jetzt noch genauer

Die immowelt Price Map ist die beste Immobilien-Preiskarte in Deutschland. In einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität von Preiskarten erreicht immowelt den 1. Platz und erhält als einziger der 5 untersuchten Anbieter das Testergebnis "Gut". Die immowelt Price Map besticht dadurch, dass Nutzer schnell und kostenfrei zuverlässige Preisschätzungen für Wohnungen und Häuser in allen Regionen und Städten Deutschlands erhalten. Je nach Stadt finden Immobilieneigentümer und Suchende gar Daten für jedes Gebäude.

"Die Auszeichnung als beste Immobilien-Preis-Map in Deutschland bestätigt unseren Kurs: Wir wollen unseren Nutzern einen kostenfreien und leicht zugänglichen Überblick über den Immobilienmarkt in ihrer Region geben", sagt Felix Kusch, Country Managing Director von immowelt. "Wir freuen uns, dass die immowelt Price Map die beste Anlaufstelle für Verkäufer und Käufer ist. Sie bietet allen Parteien Transparenz und Sicherheit, um den richtigen Marktpreis einer Immobilie bestimmen zu können."

Die Analyse des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchgeführt. Untersucht wurden unter anderem der Informationsgehalt und die Datenqualität, aber auch die Verständlichkeit und Bedienbarkeit von Immobilienpreis-Maps im Internet.

Price Map überzeugt durch detaillierte Daten und leichte Handhabung

Bei der Studie überzeugt der Gesamteindruck der immowelt Price Map. Zwei Faktoren stechen dabei besonders heraus: die große Detailtiefe bei den Immobiliendaten und die einfache Handhabung. So finden Eigentümer, Suchende oder Interessierte auf der interaktiven Deutschlandkarte aktuelle Immobilienmarktdaten für ihre Region. In den Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern reicht die Datentiefe sogar bis auf das Gebäude-Level herunter, was ausdrücklich von der DISQ gelobt wird: "Die Website bot Preisbewertungen auf verschiedenen Detailebenen, bis hin zum einzelnen Haus."

Zudem erhalten Nutzer die kostenfreien Daten ohne persönliche Informationen angeben zu müssen und können je nach Bedarf für eine individuelle Immobilienbewertung direkt mit einem regionalen Immobilienprofi in Kontakt treten. "Nach nur zwei Klicks konnte auch die Grundlage der Preisschätzung eingesehen werden oder ein Makler kontaktiert werden", heißt es im Fazit der Studie.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen und der Methodik sind unter https://disq.de/2022/20220921-Immobilien-Preis-Maps.html abrufbar.

Regelmäßige Updates verbessern die immowelt Price Map

Die Auszeichnung der immowelt Price Map ist das Resultat der stetigen Weiterentwicklung und der Verbesserung der Datenqualität. Mit dem neuesten Update hat sich zum Beispiel die Datentiefe bei über 1.000 Städten erhöht. Nutzer finden für diese Städte neben den Daten auf Gemeinde-Ebene nun auch Zahlen für einzelne Stadtviertel. Die Grundlage, um verlässliche Daten bereitzustellen, bilden viele Millionen Immobilienangebote, die aktuell oder in der Vergangenheit auf immowelt inseriert waren. Das Berechnungsverfahren wurde gemeinsam mit den Spezialisten von Meilleurs Agents entwickelt, dem führenden Portal für Online-Immobilienbewertung in Frankreich, das ebenso wie immowelt Teil der AVIV Group ist. Meilleurs Agents bietet einen ähnlichen Service bereits seit 2008 in Frankreich an.

Die immowelt Price Map sowie die immowelt Immobilienbewertung sind zugänglich unter www.immowelt.de/immobilienpreise.

Über immowelt:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.

