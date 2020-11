Geballte Branchenkompetenz: Die Gewinner des 1. Deutschen Immobilienpreises stehen fest

Immowelt AG

- 7 Jurypreise und ein Publikumsaward: Die Sieger vom 1. Deutschen Immobilienpreis stehen fest - Alle Gewinner erhalten unter anderem eine personalisierte Trophäe und einen Branding Booster im Wert von 10.000 Euro auf immowelt - Eine Übersicht mit allen Siegern findet sich unter deutscher-immobilienpreis.de/gewinner2020

Die Besten der Besten aus der Immobilienbranche: Die Sieger des 1. Deutschen Immobilienpreises stehen fest. Eine unabhängige und renommierte Fachjury kürte in einer virtuellen Sitzung die jeweils besten Immobilienprofis in 7 Kategorien. Der Sieger des Publikumspreises "Haus der Herzen" wurde in einem Onlinevoting ermittelt.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger des 1. Deutschen Immobilienpreises! Die Gewinner können stolz sein, sich in einem qualitativ äußerst hochwertigen Bewerberfeld durchgesetzt zu haben", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der immowelt AG. "Die gesamte deutsche Immobilienbranche kann stolz auf ihre herausragenden Leistungen und Projekte sein, das hat sie hier einmal mehr bewiesen."

Das sind die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2020:

Verliehen wurden Preise in 8 Kategorien (inklusive Publikumspreis):

- Commercial Player: Schwaiger Group GmbH - Property Management: Wentzel Dr. Immobilienmanagement GmbH - Branchen-Pionier: KAMPMEYER Immobilien GmbH - Makler des Jahres: blackolive advisors GmbH - Projekt des Jahres: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG - Local Hero: Röwisch Wohnbau - Best Brand: Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG - Haus der Herzen: Schäfer Fertighaus GmbH mit dem "Einfamilienhaus Stadtvilla individuelle Planung"

Personalisierte Trophäe für die Gewinner

Allen Siegern des Deutschen Immobilienpreises wird eine personalisierte Trophäe überreicht. Diese wurde eigens entworfen und besteht aus einem Bronzeguss mit Goldlack. Zudem erhalten alle Gewinner unter anderem ein Digital Media Bundle im Wert von 10.000 Euro mit Medialeistungen für Marketing und Markenaufbau auf immowelt sowie eine Platzierung im immowelt Mag und eine Anzeige in der Immobilen Zeitung. Alle Gewinner und Nominierten können außerdem mit exklusiven Auszeichnungen ihre Kompetenz imagewirksam unterstreichen.

Geballte Kompetenz in der 9-köpfigen Jury

Das Prestige, das der Deutsche Immobilienpreis den Gewinnern verleiht, ergibt sich aus der hochqualifizierten und unabhängigen Jury mit Mitgliedern aus den verschiedensten Fachbereichen:

- Inga Beyler: Geschäftsführende Gesellschafterin bei Bernd Heuer Karriere - Jürgen Engelberth: Vorstandsvorsitzender BVFI - Axel Gedaschko: Präsident GdW - Wolfgang. D. Heckeler: Präsident VDIV - Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin IVD - Sun Jensch: Geschäftsführerin ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V - Dr.-Ing. Claudia Nagel: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures - Anke Pipke: Chefin vom Dienst Print Immobilien Zeitung - Sonja Wärntges: CEO DIC Asset AG

Der Deutsche Immobilienpreis ist von immowelt initiiert und wurde in diesem Jahr erstmals verliehen. Er zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Im Vorfeld wurden 1.300 Bewerbungen für den Preis eingereicht.

