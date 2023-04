Unilever Deutschland GmbH

Premiere in Hamburg: Langnese und Nico Santos läuten mit „Like Ice In The Sunshine“ den Sommer ein

Hamburg (ots)

Das erste Eis, der erste Sommermoment: Langnese und Nico Santos feiern den neu aufgelegten Klassiker „Like Ice In The Sunshine“ in Hamburg – mit Eis für alle Besucher*innen!

Das Remake des Langnese-Hits „Like Ice In The Sunshine“ von Nico Santos feierte am 27. April beim Langnese x Nico Santos Summer Opening Event in Hamburg Premiere – Einen Tag vor dem offiziellen Release des Songs. Die Brand und der Sänger luden zu Eis, Live-Musik und sommerlichen Momenten direkt am Hamburger Überseeboulevard ein.

Viele hunderte Besucher*innen, die sich vorab die kostenlosen Tickets sichern konnten, feierten die Neuauflage des Songs mit leckerem Eis unter freiem Himmel und konnten so bereits im April die Eissaison eröffnen.

Achtzigerjahre-Remake

Die Zusammenarbeit mit Nico Santos wird in Kooperation mit Universal Music und der auf Brand Partnerships spezialisierten Unit UMG For Brands umgesetzt. Im Rahmen einer 360-Grad-Kampagne erscheint die neu aufgelegte Achtzigerjahre-Single am 28. April und ist dann auch auf sämtlichen Kanälen zu hören, unter anderem im neuen TV-Werbespot, der ab sofort zu sehen ist.

Mit der Neuinterpretation von „Like Ice In The Sunshine“ durch Singer-Songwriter Nico Santos trifft Langnese den Nerv der Zeit und bringt den Hit mit frischem Sound zurück in die aktuelle Popkultur. Das Remake steht für unbeschwerte Sommermomente und bringt Eis-Fans zusammen. “Ich habe Like Ice in The Sunshine immer schon geliebt, ein unfassbarer Klassiker, den Alt & Jung kennen. Ich wollte daraus unbedingt meine eigene Version machen eine, die funky ist! Das war mein Approach, eine an Funk angelehnte Interpretation." so Nico Santos.

Mit über einer Milliarde globaler Streams ist Nico Santos einer der erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum und ist regelmäßig auf Platz 1 der Radio Charts zu finden. Auch live begeistert der Top Act stetig seine Fans. Ende Mai erscheint sein drittes Album ‘Ride’ bei Virgin Records / Universal Music.

Erster Sommerhit 2023

Das Langnese x Nico Santos Summer Opening war der Startschuss für den Sommer und das erste Mal vor Release, dass der Sänger „Like Ice In The Sunshine“ live vor Publikum performte. Bei den anwesenden Fans weckte der Song nostalgische Gefühle, sommerliche Leichtigkeit und Good Vibes - perfekte Bedingung für das erste Eis des Jahres! Eindrücke vom Event konnten Eis-Fans, die nicht vor Ort waren, auch über die Social-Media-Kanäle von Langnese bekommen. Egal ob Jung oder Alt, Flutschfinger oder Cornetto – mit „Like Ice In The Sunshine“ direkt an der Elbe wurden die ersten Sommermomente des Jahres geschaffen und die Neuauflage des Klassikers hat großes Potential, der erste Sommerhit 2023 zu werden.

