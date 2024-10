medi GmbH & Co. KG

Bayreuther Charity-Lauf zugunsten des Vereins SenoCura e. V.

Die gemeinnützige Organisation medi for help spendet 9.460 Euro für die Brustkrebshilfe

Bayreuth (ots)

Es ist die erstrebte Maximalsumme, die beim Pink Run, der Charity-Laufaktion des Gesundheitsamtes Bayreuth und der Gesundheitsregionplus, zusammengekommen sind: 9.460 Euro. Gespendet von medi for help, der gemeinnützigen Organisation des Medizinprodukte-Herstellers medi, an den Verein SenoCura e. V., der sich aktiv für die Belange von Brustkrebspatientinnen einsetzt. Im Zeitraum vom 8. September bis 6. Oktober 2024 konnte jede:r in Stadt und Landkreis Bayreuth seine Laufschuhe schnüren und ein starkes Zeichen setzen gegen Brustkrebs. Im Landratsamt Bayreuth wurde am 17. Oktober 2024 die Spende symbolisch übergeben und die drei besten Läufer:innen prämiert.

Gemeinsam 9.460 Kilometer laufen, joggen oder walken - für die Hoffnung, für die Aufklärung und für mehr Solidarität gegenüber Brustkrebspatientinnen. Das war das Ziel der Charity-Laufaktion, an der jede:r über 18 Jahren aus Bayreuth und Umgebung im Zeitraum vom 8. September bis 6. Oktober 2024 teilnehmen konnte: der Pink Run. Organisiert wurde die Aktion vom Gesundheitsamt Bayreuth und der Gesundheitsregionplus.

Die Zahl von 9.460 Kilometer setzt sich aus dem Mittelwert der Brustkrebs-Inzidenzen von Stadt und Landkreis Bayreuth im Jahr 2019 x 100 zusammen. Für jeden der 9.460 Kilometer hat sich die gemeinnützige Organisation medi for help bereit erklärt, einen Euro dem Bayreuther Verein SenoCura e.V. zu spenden - als symbolische Maximalsumme 9.460 Euro. Zusammengekommen sind bei weitem mehr: Insgesamt 34.500 Kilometer, erlaufen von 229 Teilnehmer:innen. Dazu Carsten Stauf von medi for help: "Wir sind vom Ergebnis überwältigt und sagen Danke an alle, die die Aktion mit solch einem Engagement und Herzblut unterstützt haben. Es freut uns, 9.460 Euro an den Bayreuther Verein SenoCura e. V. überreichen zu können, der sich für die Interessen von Brustkrebspatientinnen einsetzt, diese aktiv unterstützt und Forschungsprojekte fördert. Damit möchten wir uns solidarisch mit Krebserkrankten zeigen, ihnen Mut machen und Aufklärungsarbeit leisten. Diese Unterstützung ist uns eine echte Herzensangelegenheit. Aufgrund der Kernkompetenz von medi im Bereich Kompression versorgen wir auch Patientinnen mit brustkrebsassoziierten Lymphödemen - und erhalten regelmäßig bewegende Einblicke in ihre Geschichten und welche Stärke es von Betroffenen und ihrem Umfeld erfordert, der Erkrankung entgegenzutreten." Prof. Dr. Christoph Mundhenke, 1. Vorsitzender von SenoCura, ergänzt: "Wir engagieren uns seit vielen Jahren dafür, Tabus abzubauen und Betroffenen, ihren Angehörigen und Ärzt:innen so viele Informationen und Unterstützung wie möglich zukommen zu lassen. Jede Hilfe, ob finanzieller Art wie Spenden oder ehrenamtliches Engagement, ist willkommen. Gemeinschaftlich sind wir stark gegen Brustkrebs!"

Gemeinsam helfen und die Öffentlichkeit sensibilisieren

Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Landratsamt Bayreuth am 17. Oktober 2024 hat medi for help die symbolische Summe von 9.460 Euro an den Verein SenoCura e. V. übergeben. Dabei wurden auch die drei besten Läufer:innen des Pink Run prämiert und Fachvorträge zum Thema Leben nach Brustkrebs gehalten - teilgenommen haben rund 60 Personen aus der Stadt und dem Landkreis Bayreuth. Katrin Kürzdörfer von der Gesundheitsregionplus erklärt: "Es ist uns ein großes Anliegen, Brustkrebsbetroffene und ihre Familien zu unterstützen - dazu arbeiten wir beispielsweise eng mit Selbsthilfegruppen und dem Verein SenoCura e. V. zusammen. Oberste Priorität hat, Betroffene auf ihrem Weg zu einer schnellen Genesung zu begleiten und ihnen fachlich wie mental zur Seite zu stehen. Mit dem Pink Run und der flankierenden Veranstaltung im Landratsamt möchten wir zudem die Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung bei Brustkrebs aufmerksam machen."

Zum Hintergrund: Die Veranstaltung im Landratsamt Bayreuth fand in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberfranken und der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bayreuth der Bayerischen Krebsgesellschaft e. V statt. Sie bildet die Auftaktveranstaltung für die Kampagne des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention, das unter dem Motto steht: "Frauen - sichtbar und gesund". Im Rahmen dieses Jahresschwerpunktthemas richten das Gesundheitsamt Bayreuth und die Gesundheitsregionplus mehrere Veranstaltungen aus, die die Gesundheit von Frauen in allen Lebensphasen in den Blick nehmen und dabei unterstützen, ein gesundes Leben zu führen.

Über medi for help: medi for help ist die gemeinnützige Hilfsorganisation des Medizinprodukte-Herstellers medi. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist es medi for help ein Anliegen, hilfsbedürftige Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung weltweit zu unterstützen. Als Familienunternehmen mit Hauptsitz in Bayreuth liegt die medi DNA in der Region verankert - daher wird medi for help neben den globalen Hilfsprojekten zukünftig auch Initiativen und Institutionen in Oberfranken unterstützen.

Surftipps: www.medi-for-help.com, www.medi.de, www.landkreis-bayreuth.de, www.senocura.de

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell