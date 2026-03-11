Miele & Cie. KG

Miele gewinnt Doppelgold beim iF Design Award

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gütersloh (ots)

Outdoor-Küche "Dreams" und Kühl-Gefrierkombination KFFD 6867 erhalten Gold

Jury würdigt zeitloses Design, hochwertige Materialien und Nutzerorientierung

Insgesamt 19 Auszeichnungen für Miele

Großer Erfolg für Miele beim iF Design Award 2026: Das Unternehmen erhält 19 Auszeichnungen, darunter zweimal Gold. Die Jury würdigte insbesondere die Verbindung aus zeitlosem Design, hochwertigen Materialien, intuitiver Bedienung und funktionalem Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer.

Die höchsten Auszeichnungen gingen an die Outdoor-Küche "Dreams" und die freistehende Kühl-Gefrierkombination KFFD 6867. Gold erhielten in diesem Jahr lediglich 75 von über 10.000 Einreichungen weltweit. Eine internationale Jury aus 129 Designexpertinnen und -experten zeichnete die Produkte für ihre klare Formensprache, innovative Funktionen und konsequente Nutzerorientierung aus.

"Insgesamt 19 Awards, darunter zwei in Gold, unterstreichen die hohe Designqualität bei Miele. Sie würdigen die enge Zusammenarbeit der Design- und Entwicklungsteams, die technologische Kompetenz, Gestaltungskraft und Kundenorientierung in international anerkannte Produkte übersetzen", sagte Janina Forberger, Chefdesignerin bei Miele.

Konsistentes Design für moderne Küchen

Neben den beiden Gold-Gewinnern erhielt Miele mehrere Auszeichnungen im Küchenbereich, darunter für French-Door-Kühlgeräte, MattFinish- und DiamondFinish-Kochfelder sowie das vernetzte Kochsystem M Sense. Die Produkte überzeugen durch präzise Bedienkonzepte, hochwertige Materialien und ein konsistentes Design über Gerätekategorien hinweg. Das Farbkonzept Pearl Beige gewann einen Preis für konsequente Zusammenführung von Design, Materialität und Raumwirkung. Auch das Gourmet-Box-Set als multidimensionales Zubehör wurde prämiert, weil es hilft, Lebensmittel zu garen, zu lagern und smart zu organisieren.

Langlebige Materialien im Outdoor-, Wäsche- und Professional-Bereich

Mit der "Dreams"-Produktfamilie zeigt Miele Designstärke im Outdoor-Segment. Neben der Outdoor-Küche wurden der Gasgrill Fire Pro IQ und das Zubehörsortiment ausgezeichnet. Die Jury würdigte das durchgängige Gestaltungskonzept aus langlebigen Materialien, klaren Linien und intelligenter Technik.

Im Bereich Wäschepflege überzeugte der Trockner T2 Nova Edition mit reduziertem Premiumdesign, der neuen M Touch Pro-Steuerung und einem neuartigen Lichtkonzept. Dank eines Näherungssensors "erwacht" das Gerät, sobald sich jemand nähert. Weitere Lichteffekte unterstützen Nutzerinnen und Nutzern intuitiv bei der Gerätebedienung und erleichtern ihnen den Alltag.

Auch die Medizintechnik wurde prämiert: Der Thermodesinfektor CompactLine PWD 8682 erhielt einen Award für sein kompaktes, ressourcenschonendes Konzept, das speziell auf die Anforderungen kleiner Praxisteams zugeschnitten ist.

Hier finden Sie die Miele-Preisträger auf einen Blick: Awards

Die Pressemitteilung inkl. Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Original-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell