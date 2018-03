1 weiterer Medieninhalt

Agrarfrost holt Weltrekord "Längste Pommes Frites der Welt" mit einer 27,2 cm langen Pommes Frites / Holger Stanislawski lässt sich "Weltrekord-Pommes Frites" auf dem Internorga-Stand schmecken. Stolz präsentiert Holger Stanislawski, Ex-Bundesligatrainer und Hamburger REWE-Kaufmann, vier riesenlange... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Jetzt hält der Tiefkühl-Kartoffelspezialist Agrarfrost einen ganz besonderen Weltrekord: Die längste Pommes Frites der Welt, geschnitten aus einer Kartoffel im klassischen Pommes Frites-Quadrat, misst nun 27,2 cm und ist damit 2,7 cm länger als die französische Weltrekord-Pommes Frites aus 2009, die 24,5 cm lang gewesen ist. "Ja, wir haben den neuen Weltrekord für die längste Pommes Frites der Welt, geschnitten aus einer Kartoffel, geschafft. Unser Dank geht an unsere Landwirte, die die riesengroßen Heimatkartoffeln angebaut haben. 27,2 cm in einem Schnitt, aus einer Kartoffel - das ist schon außergewöhnlich! Und unserem Gast Holger Stanislawski hat sie auch noch toll geschmeckt", so Manfred Wulf, Geschäftsführer Agrarfrost, auf dem Agrarfrost-Stand der Gastronomie-Fachmesse Internorga.

Der Weltrekordversuch wurde vom RID (Rekordinstitut für Deutschland) genau beobachtet, kontrolliert und die Länge der Pommes Frites millimetergenau nachgemessen. Mit jetzt 27,2 cm hält Agrarfrost den Weltrekord der "Längsten Pommes Frites" geschnitten aus einer Kartoffel, im weltweit bekannten, klassischen Quadratschnitt. "Eine so lange Pommes Frites habe ich noch nie gesehen. Fast so lang wie ein Schullineal, das ja bei 30 cm liegt. Und ich kann auch sagen, die Weltrekord-Pommes Frites hat mir sehr gut geschmeckt. Pommes Frites esse ich am liebsten mit Mayonnaise und Ketchup, also ganz klassisch", kommentierte Holger Stanislawski, Ex-Bundesligatrainer und Hamburger REWE-Kaufmann, das besondere Messe-Ereignis.

