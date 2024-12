Deutsche Umwelthilfe e.V.

Bericht zur Lebensmittelverschwendung: Deutsche Umwelthilfe kritisiert massenhaftes Wegwerfen im Lebensmittelhandel

Berlin (ots)

In dieser Woche hat das dem Bundeslandwirtschaftsministerium zugeordnete Thünen-Institut den ersten Ergebnisbericht zum Pakt gegen Lebensmittelverschwendung im Groß- und Einzelhandel vorgelegt. Demnach wurde nur ein Viertel der nicht verkauften Nahrungsmittel als Lebens- oder Futtermittel weitergegeben, der Rest landete im Abfall. Noch dazu sind die Daten ungenau.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), kommentiert: "Erstmals legen 14 große Lebensmittelunternehmen, darunter Lidl, Kaufland, Netto, Edeka und Co., Zahlen über ihre Lebensmittelverschwendung im Jahr 2023 vor. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung! Was jedoch alarmierend ist: Mehr als drei Viertel der nicht verkauften Lebensmittel sind als Abfälle entsorgt worden. In Zeiten der Ressourcenknappheit müssen Lebensmittel auf dem Teller statt in der Tonne landen. Willkürlich von den Unternehmen selbst gewählte Basisjahre für Berechnungen, Umrechnung von Euro-Angaben nach Tonnen oder pauschal angenommene Lebensmittelrettung verzerren noch dazu die Daten. Hier muss dringend nachgebessert werden. Unternehmen müssen endlich dazu verpflichtet werden, transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren, wie viele Lebensmittel wirklich verschwendet werden. Wir fordern die Bundesregierung auf,dazu klare und verpflichtende Vorgaben zu schaffen."

Hintergrund:

Mit dem Pakt gegen Lebensmittelverschwendung, der im Juli 2023 zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 14 Unternehmen des Groß- und Einzelhandels freiwillig geschlossen wurde, verpflichten sich die Unternehmen, ihre Lebensmittelabfälle bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Das Thünen-Institut wurde vom BMEL mit der Berichterstattung beauftragt.

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell