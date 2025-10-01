CRIF GmbH

CRIF gründet CRIF Synesgy Ratings: Neue Agentur für ESG-Bewertungen mit Sitz in Italien

Bologna/Wien/Hamburg (ots)

Die CRIF-Gruppe gibt den Start von CRIF Synesgy Ratings S.r.l. bekannt - einem technologiegetriebenen Spin-off, mit dem das Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen und die neue EU-Verordung 3005/2024 zu ESG-Rating-Aktivitäten reagiert. CRIF Synesgy Ratings, mit Sitz in Bologna, greift auf CRIFs mehr als 35-jährige Erfahrung im Kreditrating zurück, um neue Standards für ESG-Bewertungen zu definieren. Der Wirkungsbereich ist global, mit starkem Fokus auf die EU.

Umfassende ESG-Analysen durch Datenvielfalt und Fachkompetenz

Die Agentur versteht sich als strategischer Partner für die ESG-Transformation und liefert robuste, transparente und leicht zugängliche ESG-Daten, Scores und Ratings für Banken, Versicherungen und Investoren, sowie öffentliche Institutionen und Unternehmen. Die Bandbreite reicht von Bewertungen, die Millionen von Geschäftspartnern abdecken können, bis hin zu maßgeschneiderten Detailanalysen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch strategische Entscheidungen unterstützen. Für fundierte Bewertungen und schnelle, präzise Analysen in einem sich rasant verändernden regulatorischen und unternehmerischen Umfeld sorgt ein Team aus Rating-Analyst:innen, Data Scientists und Risikomanager:innen.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, unterschiedlichste Datenquellen zu integrieren - von Unternehmensinformationen über öffentliche und private ESG-Daten bis hin zu Klima- und makroökonomischen Szenarien sowie langfristigen Entwicklungen. Dies ermöglicht eine umfassende Abdeckung der ESG-Bewertung, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Einzelunternehmen.

Transparenz, Qualität und Unterstützung für KMU im Fokus

Die Zahlen unterstreichen CRIFs Führungsrolle im Sektor: Im Jahr 2024 wurden 2,7 Millionen Unternehmensbewertungen und 1,6 Millionen Immobilienbewertungen durchgeführt. Zudem zählt Synesgy, die Plattform zur Bewertung der ESG-Performance von Lieferanten, über 60.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Bei den Technologien setzt die Agentur auf moderne Analytik, GenAI und Cloud-Computing, um sichere, skalierbare und per API einfach integrierbare ESG-Lösungen bereitzustellen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf drei Grundpfeiler: Daten, Fragebögen und die Fachkenntnis der Analyst:innen. Mithilfe fortgeschrittener Datenmodelle werden zuverlässige ESG-Ratings gewährleistet.

CRIF Synesgy Ratings verfolgt das Ziel, mehr Transparenz und Qualität im ESG-Markt zu schaffen - im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den sich wandelnden Marktentwicklungen. Das Service-Portfolio umfasst Ratings, Rankings, Scores, KPIs, Benchmarks und Indizes, sowie ESG-Fragebögen, Immobilienbewertungen und Plattformen für Selbstbewertungen und Lieferkettenanalysen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von KMUs als tragende Säule der Wirtschaft. Mit maßgeschneiderten, leicht zugänglichen ESG-Bewertungen ermöglicht die Agentur KMUs eine aktive und zuversichtliche Teilnahme an der nachhaltigen Transformation. Mithilfe einfacher Instrumente und klarer Orientierung will CRIF Synesgy Ratings ESG-Exzellenz für Unternehmen jeder Größe erreichbar machen und so Inklusion und Wachstum in allen Branchen fördern.

Carlo Gherardi, Chairman von CRIF:

"Mit großem Stolz kündige ich die Gründung dieses neuen Unternehmens an, das unser dauerhaftes Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Zukunft unterstreicht. Diese wichtige Initiative markiert einen bedeutenden Meilenstein und eröffnet Unternehmen weltweit Zugang zu bisher unerreichten Tools und Services. Mit diesem strategischen Schritt stärken wir unsere Branchenführerschaft und bekräftigen unser Engagement für eine weitere internationale Expansion."

Marco Macellari, CEO von CRIF Synesgy Ratings:

"Unsere Mission ist es, nachhaltiges Wirtschaftswachstum weltweit auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise zu fördern. Wir setzen uns besonders für maßgeschneiderte ESG-Bewertungen ein, die auch für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich sind. Mit klaren Leitlinien und praxisnahen Tools möchten wir ESG-Exzellenz für alle Unternehmensgrößen realisierbar machen und inklusive Fortschritte sowie nachhaltige Entwicklung über Branchen hinweg vorantreiben."

Original-Content von: CRIF GmbH, übermittelt durch news aktuell