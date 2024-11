CRIF GmbH

CRIF in ESGFinTech100 aufgenommen

Auszeichnung für die Unterstützung von Finanzinstituten bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele

CRIF freut sich, bekanntzugeben, dass das Unternehmen in die ESGFinTech100-Liste aufgenommen wurde. Diese Auszeichnung würdigt führende Technologieinnovatoren, die Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor fördern.

Durch die effektive Integration von ESG-Indikatoren und die Plattform Synesgy trägt CRIF maßgeblich zur Entwicklung nachhaltiger Praktiken in der Finanzbranche bei.

Die ESGFinTech100 wurde ins Leben gerufen, um die 100 innovativsten Technologieunternehmen zu identifizieren, die für Finanzinstitutionen entscheidend sind, wenn es darum geht, ESG-Bewertungen zu optimieren und Nachhaltigkeitsstrategien weiterzuentwickeln.

Die Auswahl der führenden Unternehmen erfolgte durch ein Expertengremium aus Branchenkennern und Analysten. Dieses bewertete mehr als 500 ESG-Tech-Unternehmen auf Basis einer umfassenden Analyse, die vom Daten- und Forschungsunternehmen FinTech Global durchgeführt wurde. Ziel ist es, Finanzinstituten Orientierung zu bieten, um die steigende Nachfrage nach ESG-orientierten Technologien erfolgreich zu bewältigen. Die ESGFinTech100 hebt Unternehmen hervor, deren innovative Lösungen einen bedeutenden Beitrag zur Bewältigung zentraler Branchenherausforderungen leisten und gleichzeitig die ESG-Performance ihrer Kunden verbessern.

Die Bewertung basierte auf Kriterien wie technologischer Innovationskraft, Kompetenz bei der Lösung zentraler Herausforderungen und dem Beitrag zu ESG- und Nachhaltigkeitszielen.

"Die Aufnahme in die ESGFinTech100-Liste unterstreicht unsere Position als Vorreiter im Bereich ESG-Technologie. CRIF ist weltweit einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für ESG-Lösungen. Die CRIF-Plattform Synesgy wird bereits von 500.000 Nutzern international erfolgreich eingesetzt und bildet die globalen Lieferketten von über 2.000 Kunden ab", erklärt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland.

Innovative ESG-Analyse zur Unterstützung von Banken und Unternehmen

Die ESG-Lösungen von CRIF unterstützen Banken, Versicherungen und Unternehmen dabei, ein tiefgreifendes Verständnis der ESG-Compliance ihrer Geschäftspartner zu erlangen. Dadurch können sie ihre Nachhaltigkeitsstrategien gezielt optimieren.

Mithilfe automatisierter ESG-Analysen, die auf über 140 Schlüsselindikatoren aus öffentlichen und privaten Quellen basieren, können Organisationen in der EU und im Vereinigten Königreich Übergangs-, physische und Umweltrisiken effektiv in ihre Kernprozesse integrieren und regulatorische Anforderungen effizient erfüllen.

Die Lösung lässt sich problemlos per API oder über Stapelverarbeitung in bestehende Systeme integrieren. Sie bietet nicht nur einen umfassenden ESG-Überblick, sondern auch detaillierte Einblicke in Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte - ohne dass das analysierte Unternehmen selbst aktiv involviert sein muss.

Synesgy: Eine Plattform für ESG-Selbstbewertung und Transparenz

Die Plattform Synesgy, ein zentraler Bestandteil der CRIF-ESG-Lösungen, ermöglicht Unternehmen jeder Größe - von KMU bis zu Konzernen - die detaillierte Erfassung und Verwaltung ihrer ESG-Daten.

Synesgy erhebt ESG-Daten auf Basis nationaler und internationaler Standards (z. B. SDGs, ESRS, GRI) und ist durch die CRIF-Ratingagentur (CRA) zertifiziert. Die Plattform umfasst zwei wesentliche Anwendungsbereiche: die Bereitstellung einer ESG-Bewertung und Zertifikats für Kunden sowie die Überwachung von Lieferketten, einschließlich der CO2-Bilanz und der Umweltrisiken für die Vermögenswerte eines Unternehmens.

