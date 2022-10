ProSiebenSat.1 Media SE

Cornelia Landgraf wird Geschäftsführerin der Flat White Productions GmbH

Unterföhring

Cornelia Landgraf wird zum 1. November 2022 neue Geschäftsführerin der Red Arrow-Produktionsfirma Flat White Productions GmbH. Die 43-jährige Fernsehmacherin war zuvor über 15 Jahre für die Kölner Produktionsfirma Good Times tätig, zuletzt als stellvertretende Geschäftsführerin.

Die Flat White Productions mit Sitz in Köln entwickelt und produziert unter anderem für die Seven.One Entertainment Group Programme in den Bereichen Factual Entertainment, Dokumentation und Infotainment. Für SAT.1 wird Flat White Productions ab Anfang 2023 die neue SAT.1-Nachmittags-Show "Volles Haus! SAT.1 Live." umsetzen.

Henrik Pabst, als Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und Geschäftsführer der Red Arrow Studios verantwortlich für das Produktionsgeschäft: "Mit Cornelia Landgraf gewinnen wir eine ausgewiesene TV-Expertin mit einem feinen Gespür für neue Programmideen - und eine langjährige TV-Macherin mit Leidenschaft. Cornelia wird unserer jungen Produktionsfirma Flat White Productions wichtige Impulse geben und unser Produktionsgeschäft im Bereich Factual Entertainment und Infotainment weiter ausbauen. Herzlichen Willkommen in der ProSiebenSat.1-Familie, liebe Cornelia!"

Cornelia Landgraf, neue Geschäftsführerin der Flat White Productions GmbH: "Gutes Factual Entertainment und mitreißende TV-Unterhaltung in all ihren Facetten begeistern mich seit Jahren. Umso mehr freue ich mich darauf, für die Flat White Productions tätig zu werden. Als erstes großes Projekt mit dem Flat-White-Team bringen wir die neue SAT.1-Nachmittagsshow #VollesHaus auf Sendung und damit eine ganz neue Farbe ins TV-Programm. Schon ab Anfang 2023 senden wir täglich ab 16 Uhr drei Stunden lang live aus Köln und begleiten die Zuschauer:innen durch ihren Nachmittag. Wir sind topaktuell, unterhalten und informieren - eine Kombination, die mich als Fernsehmacherin besonders reizt und anzieht."

