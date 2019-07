OTTO (GmbH & Co KG)

"Rue du Coeur" presented by OTTO: Die neue Herbst/Winter-Kollektion 2019/20 von Stardesigner GUIDO MARIA KRETSCHMER

Hamburg

Guido Maria Kretschmer und OTTO präsentierten zum dritten Mal ihre Partnerschaft im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin und zeigen die neue Herbst/Winter Kollektion im Berliner E-Werk

Zum Start der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin inszenierte Guido Maria Kretschmer seine neue Kollektion für die kommende Herbst/Winter-Saison im Berliner E-Werk und brachte damit bereits zum dritten Mal seine Modelinie in Zusammenarbeit mit OTTO auf den Laufsteg.

In diesem Jahr wurde die Kollektion mit glamourösen Looks und einer einzigartigen Designsprache erneut im Rahmen eines glanzvollen Defilees auf der Berliner Modewoche dargeboten und war eine wahre Liebeserklärung an Stil und Eleganz. Inspirationsquelle für die neue Linie "Rue du Coeur" ist die legendäre Route des Königs aller Züge, dem "Orientexpress": Guido nimmt in seiner Kollektion alle Fashionbegeisterten auf eine Reise von Paris bis Konstantinopel und zeigt in der Linie für OTTO Details der 1920er und 1930er Jahre, wie etwa glitzernde Fransen und goldene Art- Deco Prints, aber auch interkontinentale Einflüsse wie etwa asiatisch angehauchte Schnitte und maritime Farben. Die in Berlin gezeigte Linie soll ein Gefühl des Aufbruchs, der Lebenslust und der Freude verbreiten.

OTTO und Guido ist eine Erfolgsstory: Im Mai 2016 begann die Zusammenarbeit zwischen dem Onlinehändler OTTO und dem Erfolgsdesigner im Home & Living-Segment. Im März 2017 wurde die Kooperation dann auf den Modebereich erweitert. Seither ist die Artikelanzahl von Guido Maria Kretschmer auf otto.de auf insgesamt über 1.000 Produkte gestiegen.

