Verivox GmbH

Elektroautos: Fast jeder Fünfte beabsichtigt Kauf

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Die Elektromobilität in Deutschland hat die Nische verlassen. Bei den Neuzulassungen erreichen Elektroautos und Plugin-Hybride aktuell einen Marktanteil von über 15 Prozent. Das nächste Auto soll sogar bei fast jedem fünften Autofahrer elektrisch betrieben sein, wie eine Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox zeigt.

Mehr Autos mit Elektroantrieb als Diesel

11 Prozent aller Autofahrer planen, sich als nächstes Fahrzeug ein Elektroauto zu kaufen. 7,3 Prozent der Umfrageteilnehmer bevorzugen Plugin-Hybride; das sind Fahrzeuge, die kurze Strecken (circa 50 Kilometer) auch selbstständig mit Elektroantrieb fahren und die ebenfalls mit der Kaufprämie der Bundesregierung gefördert werden. Zusammen beabsichtigt also fast jeder fünfte Befragte den Kauf eines Fahrzeugs, das mit Elektroantrieb fährt. Das sind mehr als diejenigen, die den Kauf eines Diesel erwägen (14,5 Prozent).

Weitere 8,3 Prozent planen den Kauf eines Hybridautos, das den Elektroantrieb zum Anfahren und Beschleunigen nutzt. Diese Fahrzeuge sind nicht förderfähig. An der Spitze liegen weiterhin Benziner, die sich 38,7 Prozent der Befragten kaufen wollen. 17,3 Prozent sind noch unentschieden.

Wenige grundsätzliche Vorbehalte gegen Elektroautos

Es gibt noch zahlreiche Vorbehalte gegen den Kauf von Elektroautos, aber sie sind technischer Natur. Wer kein Elektroauto kaufen möchte, wurde nach den Gründen befragt. Jeweils etwa die Hälfte nannten die geringe Reichweite, den hohen Anschaffungspreis und "Zu wenige Ladensäulen". Mehrfachantworten waren möglich.

Generelle Vorbehalte gegen Elektromobilität spielen dagegen eine geringere Rolle. 23,0 Prozent glauben, dass der ökologische Vorteil nicht groß genug ist. 8,4 Prozent sagen, sie hätten sich einfach an Benziner oder Diesel gewöhnt, und nur 2,6 Prozent gaben an, auf CO2-Einsparungen schlicht keinen Wert zu legen.

Marktanteil mehr als vervierfacht

Seit Juli gilt für Elektroautos und Plugin-Hybride eine erhöhte Kaufprämie, die die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpakets in der Corona-Krise beschlossen hatte. Parallel steigen die Zulassungen drastisch an. Der Anteil an den neu zugelassenen Fahrzeugen ist im dritten Quartal 2020 auf 13,3 Prozent gestiegen, im September waren es sogar 15,6 Prozent. Das sind 110.000 Fahrzeuge im dritten Quartal, davon 54.000 Elektroautos und 56.000 Plugin-Hybride. Im Jahr 2019 hatte der gemeinsame Anteil noch bei 3,0 Prozent gelegen und im ersten Halbjahr 2020 bei 7,8 Prozent.

Methodik

Für die Studie wurden Ende September 2020 deutschlandweit online 1.000 Pkw-Besitzer im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit und wurde vom Marktforschungsinstitut Innofact erhoben.

Hintergrundinformationen

Umfragedaten zum Download

https://www.verivox.de/dateien/verivox-umfrage-zur-elektromobilitaet-innofact-1002581.pdf

https://www.verivox.de/kfz-versicherung/zulassungen-elektroautos/

Kaufprämie (Bundesregierung)

https://ots.de/6c93KO

Über Verivox

Verivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- und Wechselservice, umfassende Expertise und die transparente Darstellung von über 29.000 Tarifen sind die Markenzeichen von Verivox.

Im Versicherungsbereich finden Verbraucher neben dem passenden Kfz-Tarif auch Angebote für 17 weitere Produkte aus den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen und können so mit Hilfe von Verivox wichtige Risiken absichern.

Auf nationaler und europäischer Ebene engagiert sich Verivox seit vielen Jahren für besseren Verbraucherschutz und sucht den Dialog mit Behörden und Verbraucherschützern. Als erster Vertreter der deutschen Digitalwirtschaft haben die Tarifexperten von Verivox aktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für die Objektivität und Transparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt sowie die Selbstverpflichtung zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf digitalen Vergleichs- und Verbraucherplattformen unterzeichnet.

Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für das Unternehmen arbeiten heute rund 500 Menschen. In über 20 Jahren haben die Tarifexperten mehr als 8 Millionen Verbraucher kompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und so für ihre Kunden mehr als 2 Milliarden Euro gespart.

Pressekontakt:

Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342

Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.com

Original-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell