"Lehr-Lern-Raum Inklusion": "Hochschulperle des Monats" März geht nach Dresden

Berlin (ots) - Das Büro als moderner Wissens-, Lern- und Arbeitsort - an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) ist das für einen Teil der Lehrenden längst Alltag. Seit acht Jahren arbeiten die Lehrenden hier nicht mehr in Einzelbüros, sondern sehr erfolgreich in Gemeinschaftsbüros, die Begegnungen und ...

mehr