Führungswechsel beim Stifterverband: Volker Meyer-Guckel wird neuer Generalsekretär

Der Stifterverband bekommt ab Januar eine neue hauptamtliche Führungsspitze: Generalsekretär wird Volker Meyer-Guckel, stellvertretende Generalsekretärin wird Andrea Frank. Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Leiter Matthias Schmolz bilden sie in Zukunft die Geschäftsführung des Stifterverbandes. Der amtierende Generalsekretär Andreas Schlüter wird altersbedingt ausscheiden und den Übergang bis Ende März begleiten.

"Volker Meyer-Guckel ist seit vielen Jahren der programmatische Kopf des Stifterverbandes. Er hat mit zahlreichen Initiativen die Weiterentwicklung von Bildung, Wissenschaft und Innovation in Deutschland entscheidend geprägt und vorangetrieben. Im politischen Berlin ist er ebenso hervorragend vernetzt und anerkannt wie bei den Partnern des Stifterverbandes in Hochschulen, Wissenschaftsorganisationen, Unternehmen und Stiftungen", sagt Andreas Barner, der Präsident des Stifterverbandes: "Dies gilt in hohem Maße auch für Andrea Frank. Sie hat vielfältige und wichtige Impulse für die Programmarbeit des Stifterverbandes gegeben und es immer wieder verstanden, kluge und eigenständige Akzente zu setzen. Das Präsidium und ich sind überzeugt, dass beide die Arbeit des Stifterverbands als Impulsgeber und Förderer des Bildungs- und Wissenschaftssystems erfolgreich weiterentwickeln werden."

Volker Meyer-Guckel ist seit 1999 beim Stifterverband, seit 2005 als stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Programmabteilung. In dieser Zeit hat er zahlreiche Initiativen zur Öffnung der Wissenschaft für die Gesellschaft verantwortet, zum Standortfaktor Wissenschaft ("Stadt der Wissenschaft") oder zur Förderung der Hochschullehre. Mit der Jubiläumskampagne "Wirkung hoch 100" entwickelte er zuletzt einen neuen Förderansatz, bei dem Partizipation, Skalierung und Wirkung im Mittelpunkt stehen. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt der von Meyer-Guckel geleiteten Programmarbeit vor allem auch auf der Digitalisierung der Hochschulen und der Verbesserung des Wissenstransfers, die der Stifterverband maßgeblich unterstützt und mitgestaltet hat. Vor seiner Zeit beim Stifterverband arbeitete er im Planungsstab des Bundespräsidenten (1997-1999) und bei der Studienstiftung des deutschen Volkes (1993-1997). Volker Meyer-Guckel studierte Anglistik, Chemie und Philosophie in Kiel, Belfast und New York und wurde 1992 promoviert. Er war und ist in vielfältigen Funktionen im Wissenschaftssystem engagiert, darunter als Vorsitzender des Stiftungsrats der Leuphana-Universität Lüneburg.

Andrea Frank arbeitet seit 2006 beim Stifterverband. Sie ist Aktionsfeldleiterin Wissenschaft, stellvertretende Leiterin des Bereichs Programm und Förderung in Berlin und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung des Stifterverbandes. In diesen Positionen war sie maßgeblich beteiligt an zahlreichen Programmen des Stifterverbandes zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Innovation. Zuvor war sie bei der Hochschulrektorenkonferenz tätig, zuletzt als Leiterin des Kompetenzzentrums Bologna. Andrea Frank studierte Regionalwissenschaften Nordamerika, Politische Wissenschaften und Soziologie in Bonn und South Hadley (USA) sowie Public Management in Berlin. Sie ist Mitglied in zahlreichen Gremien wie etwa dem EXIST-Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und dem Hochschulrat der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe.

"Der besondere Dank des Präsidiums gilt dem amtierenden Generalsekretär des Stifterverbandes Andreas Schlüter", sagt Stifterverbands-Präsident Andreas Barner: "Unter seiner Führung hat sich der Stifterverband organisatorisch und inhaltlich substanziell und sehr erfolgreich weiterentwickelt; er ist kontinuierlich gewachsen und zu einem verlässlichen und gefragten Ratgeber und Partner für Politik, Stiftungen und Unternehmen zur Umsetzung gemeinsamer Projekte geworden. Besonders hervorzuheben ist der ebenso engagierte wie erfolgreiche Einsatz von Andreas Schlüter für Stiftungen und die Zivilgesellschaft, mit dem er weit über den Stifterverband hinaus große Wirkung erzielt und das gesellschaftliche Engagement in Deutschland substanziell vorangebracht hat."

Andreas Schlüter war seit 2005 der Generalsekretär des Stifterverbandes. Die Stärkung des Stiftungswesens war ihm ein besonderes Anliegen. In seiner Amtszeit haben sich die vom Stifterverband betreuten Stiftungsvermögen auf 3,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, auch die Zahl der betreuten Stiftungen wuchs deutlich: von 365 auf 671. Zu seinen besonderen Erfolgen gehört die Etablierung der Stifterverbands-Tochter "Zivilgesellschaft in Zahlen" als Kompetenzzentrum für die Erforschung und Stärkung der Zivilgesellschaft, die Neuausrichtung von "Bildung & Begabung" als zentrale Anlaufstelle für die Talentförderung in Deutschland sowie der Aufbau der Lotterie "BildungsChancen" zu einem bedeutenden Unterstützer von Bildungsprojekten: Seit dem Start der Lotterie im März 2020 konnten bereits über 28.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Bildungswünsche verwirklichen. Andreas Schlüter ist habilitierter Jurist, Rechtsanwalt und außerplanmäßiger Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln sowie Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zum bürgerlichen Recht, insbesondere Stiftungsrecht sowie zum Handels- und Wirtschaftsrecht.

Über den Stifterverband

Im Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen, Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonen zusammengeschlossen, um Bildung, Wissenschaft und Innovation gemeinsam voranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen und Handlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastruktur der Innovation: leistungsfähige Hochschulen, starke Forschungseinrichtungen und einen fruchtbaren Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. www.stifterverband.org

