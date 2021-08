Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

"Mathe-Fit": Hochschulperle des Monats August geht nach Nordrhein-Westfalen

Hamm/Lippstadt (ots)

Die Hochschulperle Übergänge in Zeiten der Pandemie des Stifterverbandes geht im August an die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL). Ausgezeichnet wird das kostenlose Zusatzangebot "Mathe-Fit". Der betreute Online-Brückenkurs soll Abiturienten den Studieneinstieg erleichtern und mögliche Wissenslücken im Fach Mathematik schließen, die durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie entstanden sind. Das Angebot kann bereits vor der Einschreibung wahrgenommen werden und ist damit losgelöst von der finalen Studiengangs- und Hochschulwahl.

Die Themenfelder des fünfwöchigen Kurses werden gemeinsam mit älteren Studierenden der HSHL durchgearbeitet und mit Hilfe der Online-Plattform "Discord", die etwa Chats, Sprach- und Videokonferenzen ermöglicht, umgesetzt. Aufgrund des sich wiederholenden Angebotes können die zukünftigen Studierenden jederzeit einsteigen und Fragen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen stellen. So muss der Kurs nicht fünf Wochen am Stück besucht werden, sondern kann individuell in dem Maß genutzt werden, wie die Teilnehmer dies wünschen.

Mit dem Angebot wollen die Organisatoren zudem die Online-Sozialisation der Studieninteressierten schon vor dem Erstsemesterstart fördern. Auf dem Discord-Server können sie sich auch abseits von Mathematik-Themen vernetzen und sich bereits vor dem Studium kennenlernen.

"Solide Mathematik-Kenntnisse sind nicht nur in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen eine wichtige Voraussetzung, sondern etwa auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung. "Das unbürokratische, für alle Studieninteressierten offene Online-Angebot der Hochschule Hamm-Lippstadt ist eine tolle Möglichkeit, Corona-bedingt vernachlässigte Lehrinhalte aufzufrischen und zugleich erste Kontakte zu Mitstudierenden zu knüpfen."

Mehr Informationen zu "Mathe-Fit" finden Sie unter: https://www.hshl.de/studieren/start-ins-studium/brueckenkurs-mathe-fit/

Was ist eine Hochschulperle?

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. Im Jahr 2021 sucht der Stifterverband Projekte zum Thema Übergänge in Zeiten der Pandemie. Sowohl Studienbeginn als auch Studienabschluss und Berufseinstieg sind derzeit eine besondere Herausforderung. Viele Hochschulen haben dafür originelle und neue Angebote entwickelt. Der Stifterverband will diese Initiativen und Ideen mit der Hochschulperle des Monats überregional sichtbar zu machen und andere Hochschulen inspirieren.

www.hochschulperle.de

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell