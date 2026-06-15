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Die Nominierten für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 stehen fest

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Berlin (ots)

Die Nominierungen für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 stehen fest. Nach intensiven Beratungen gab die Fachjury aus den 41 eingereichten Bewerbungen die Projekte der engeren Wahl bekannt. Sieben wegweisende Bauwerke zwischen Berlin und Reutlingen konkurrieren um den renommierten Staatspreis.

Der Deutsche Ingenieurbaupreis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Bauingenieurinnen und Bauingenieure in Deutschland. Mit dem Staatspreis der Bundesrepublik Deutschland werden alle zwei Jahre beispielhafte Ingenieurbauwerke und Ingenieurleistungen ausgezeichnet, die sich durch besondere Innovationskraft, gestalterische Qualität sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen auszeichnen. Im Fokus stehen Projekte, die durch nachhaltige Konzepte, technische Exzellenz und ihren Beitrag zur gebauten Umwelt überzeugen.

Der Nachwuchspreis würdigt das Engagement junger Ingenieurinnen und Ingenieure und ist zugleich als Ansporn für Innovation, Verantwortung und Nachhaltigkeit im Bauwesen gedacht.

Die sieben Nominierten für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026:

(in alphabetischer Reihenfolge der Projektstandorte)

Bauhaus-Archiv Tower, Berlin (Berlin)

Ingenieurbüro: B+G Bollinger und Grohmann Ingenieure GmbH

Bauherr: Land Berlin

Der fünfgeschossige Stahl-Holz-Hybridbau mit stützenfreien Innenräumen und dem unregelmäßigen außenliegenden Stahltragwerk spiegelt die neuen Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des computergestützten experimentellen Arbeitsprozesses wider.

Sprung über die Emscher - Silver Arrow, Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen)

Ingenieurbüro: INGE Schüßler-Plan mit DKFS

Bauherr: Emschergenossenschaft

Die Brücke ist als mehrfach gekrümmte Ganzstahlkonstruktion mit einer Länge von über 400 Metern ausgeführt und wurde vollständig computergestützt modelliert, um Geometrie, Tragverhalten und Materialeinsatz zu optimieren. Die Form des Bauwerks ergibt sich dabei unmittelbar aus den konstruktiven Anforderungen und macht den Kraftverlauf sichtbar.

Chemnitzer Viadukt, Chemnitz (Sachsen)

Ingenieurbüro: KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH

Bauherr: DB InfraGO AG

Das denkmalgeschützte Viadukt wurde nach dem Grundsatz "Weiterbauen im Bestand" instandgesetzt und an zukünftige Anforderungen angepasst. Durch gezielte Ertüchtigungsmaßnahmen und den Ersatz einzelner Bauteile konnte die Nutzung für den Bahnverkehr nachhaltig gesichert werden.

Hyparschale, Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

Ingenieurbüro: CARBOCON GMBH

Bauherr: Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm)

Das Schalentragwerk wurde durch eine Verstärkung mit dünnen Schichten aus Carbon-Beton ertüchtigt, um die Tragfähigkeit wiederherzustellen und eine neue Nutzung zu ermöglichen. Die Sanierung des Baus von Ulrich Müther erfolgte substanzschonend und erlaubt den Erhalt des Bauwerks bei gleichzeitig deutlich reduzierten CO2-Emissionen im Vergleich zu alternativen Maßnahmen.

Museum Historische Oberamteistraße, Reutlingen (Baden-Württemberg)

Ingenieurbüro: str.ucture GmbH

Bauherr: Stadt Reutlingen

Das Raumtragwerk aus heimischer Weißtanne bildet die Kubatur eines historischen Hauses nach und überspannt einen über mehrere Geschosse reichenden Luftraum über einem historischen Kellergewölbe. Gleichzeitig stabilisiert das Tragwerk das Nachbargebäude unter Gebrauchs- und Erdbebenlasten.

Brücke über den Seeblickweg, Stuttgart (Baden-Württemberg)

Ingenieurbüro: Harrer Ingenieure Gesellschaft Beratender Ingenieure VBI mbH

Bauherr: Tiefbauamt Stadt Stuttgart

Das Bauwerk überspannt den Verkehrsraum als integrale Zweifeldkonstruktion in einer neuartigen Holz-Carbon-Beton-Verbundbauweise. Die Konstruktion nutzt die jeweiligen Stärken der eingesetzten Materialien konsequent und führt sie zu einem ebenso leistungsfähigen Tragwerk zusammen.

Nibelungenbrücke, Worms (Rheinland-Pfalz)

Ingenieurbüro: MKP GmbH

Bauherr: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Mit einem gesamtheitlichen Konzept der digitalen Bauwerkserhaltung konnte die Restnutzungsdauer der Spannbetonbrücke durch Bestandsanalyse, Monitoring und modellbasierte Nachrechnung verlängert werden. Die gewonnenen Daten werden in einem digitalen Modell gebündelt und ermöglichen Prognosen zum Tragverhalten sowie eine Bewertung des Bauwerkszustands.

Über den Staatspreis

Der Deutsche Ingenieurbaupreis wird im Zweijahresrhythmus als offizieller Preis der Bundesregierung für Ingenieurbaukunst verliehen. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und die Bundesingenieurkammer e. V. (BIngK) loben den Deutschen Ingenieurbaupreis gemeinsam aus. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) führt das Verfahren durch. Insgesamt werden 60.000 Euro an Preisgeldern vergeben.

Pressefotos der nominierten Projekte stehen unter http://bingk.de/dingbp2026N für redaktionelle Zwecke kostenfrei zum Download bereit.

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