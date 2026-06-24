Advanzia Bank

Advanzia Bank launcht digitale Sofort-Kreditkarte

Luxemburg (ots)

Advanzia Bank bringt die Gebührenfrei Mastercard Gold als digitale Sofortkarte auf den Markt: Nach Onlineantrag steht die Karte innerhalb weniger Minuten digital bereit, ohne auf die physische Karte warten zu müssen.

Die Bank ist mit 23 Prozent Marktanteil und über 1,6 Millionen aktiven Kunden in Deutschland der größte Anbieter im deutschen Teilzahlungskreditkartenmarkt.

Keine Jahresgebühr, keine Auslandseinsatzgebühr, Reiseversicherungspaket inklusive: Die Sofortkarte ist rechtzeitig zur Reisesaison 2026 verfügbar.

Wer heute eine Kreditkarte bei einer klassischen Bank beantragt, wartet in der Regel 7 bis 14 Werktage auf die physische Karte, denn diese kommt per Post. Klassische Banken bieten Sofortverfügbarkeit im deutschen Teilzahlungskreditkartenmarkt bisher nicht an.

Mit der Einführung der digitalen Sofortkarte schließt die Advanzia Bank jetzt diese Lücke: Die Gebührenfrei Mastercard Gold steht unmittelbar nach Online-Antrag digital zur Verfügung.

"Verbraucher wollen ihre Karte sofort nutzen, also ohne Wartezeit, ohne Papierkram und ohne ein separates Konto. Genau das liefern wir ab sofort. Unsere digitale Kreditkarte ist in wenigen Minuten verfügbar", sagt Sinisa Preradovic, Senior Director bei Advanzia Bank.

"Die Erwartungen der Kunden haben sich verändert: Digitale Services sollen sofort verfügbar und intuitiv nutzbar sein. Mit der digitalen Sofort-Kreditkarte ermöglichen wir einen deutlich schnelleren Zugang zu unserem Produkt und schaffen ein nahtloses digitales Kundenerlebnis vom Antrag bis zur ersten Nutzung", ergänzt Mirjam Pape-Pizzardini, Head of Digital Marketing bei Advanzia Bank.

Advanzia Bank, gegründet 2005 in Luxemburg, ist mit einem Marktanteil von 23 Prozent der größte Anbieter im deutschen Teilzahlungskreditkartenmarkt. Mit über 1,6 Millionen aktiven Kunden in Deutschland gehört das Unternehmen zu den führenden Kreditkartenspezialisten Europas. Advanzia Bank ist eine digitale Direktbank, die sich auf Kreditkarten- und Cards-as-a-Service (CaaS)-Lösungen für Privatkunden, Geschäftspartner und Finanzinstitute spezialisiert hat.

Sofort einsatzbereit: In drei Minuten zur Kreditkarte

Der Antragsprozess läuft vollständig digital ab: Identifikation per Smartphone ohne Agenten, automatische Bonitätsprüfung, digitaler Vertragsabschluss. "Über 80 Prozent unserer Anträge werden heute bereits ausschließlich über das Smartphone abgeschlossen", sagt Sinisa Preradovic. Nach Genehmigung ist die digitale Karte direkt in der App verfügbar und kann sofort in Apple Pay oder Google Pay eingebunden werden.

Zudem bietet die Karte ein vollständiges Reiseversicherungspaket mit Auslandskrankenversicherung bis 1 Million Euro, Reiserücktrittsversicherung bis 3.000 Euro und Reisehaftpflicht bis 350.000 Euro inklusive.

Als nächster Schritt wird die digitale Kartenfunktion sukzessive in weitere europäische Märkte ausgerollt, in denen die Bank bereits aktiv ist, darunter Österreich, Luxemburg, Italien und Spanien.

Über Advanzia Bank S.A.

Advanzia Bank S.A. wurde 2005 in Luxemburg gegründet und ist heute einer der größten Anbieter im europäischen Teilzahlungskreditkartengeschäft. Mit einem Marktanteil von über 23 Prozent im deutschen Teilzahlungssegment und 2,8 Millionen ausgegeben Kreditkarten weltweit gehört Advanzia zu den führenden Kreditkartenspezialisten Europas. Das Unternehmen beschäftigt rund 247 Mitarbeitende aus 36 Nationen.

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