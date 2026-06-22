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Prognoseübermittlung in Echtzeit: clever-PV und Nomos machen Haushaltsflexibilität handelbar

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Landsberg am Lech/Berlin (ots)

Der Energiemanagement-Anbieter clever-PV und der Marktführer für integrierte Stromprodukte Nomos verbinden das Home Energy Management System (HEMS) direkt mit dem Strommarkt. Damit wird die Flexibilität aus PV-Anlagen, Heimspeichern, Wärmepumpen und E-Autos für den Strommarkt nutzbar. Den Auftakt macht die Beschaffungsoptimierung.

Immer mehr Haushalte erzeugen, speichern und verbrauchen Strom flexibel. Diese Flexibilität ist heute jedoch kaum am Markt abgebildet: Der Bezug solcher Haushalte schwankt stark und folgt längst nicht mehr dem Standardlastprofil, mit dem viele Versorger noch rechnen. Damit aus dezentralen Anlagen ein nutzbarer Baustein des Stromsystems wird, braucht es eine durchgehende Datenbasis - vom Gerät im Eigenheim bis in den Markt.

Ein durchgehender Datenpfad vom Gerät bis zum Markt

Das HEMS von clever-PV kennt das Verbrauchs- und Erzeugungsverhalten auf Geräteebene und liefert daraus kontinuierliche Einspeise- und Bezugsprognosen pro Haushalt, auf Basis realer Geräte- und Wetterdaten. clever-PV zählt über 85.000 Nutzerinnen und Nutzer; mit der Integration wird ihre Flexibilität strukturiert für den Strommarkt verfügbar.

"clever-PV liefert uns die Datengrundlage, um Prognose und Beschaffung kontinuierlich zu optimieren und Endkund:innen die maximale Ersparnis zu sichern", sagt Stefan Gerbes, Co-Founder & CEO bei Nomos.

Von der Prognose zum marktfähigen Stromprodukt

Über eine Schnittstelle fließen diese Prognosen laufend in die Markt- und Handelssysteme von Nomos. Als regulierter und lizenzierter Full-Stack-Energieversorger verarbeitet Nomos die gerätescharfen Prognosen und ermöglicht OEMs und Installationsbetrieben, Stromprodukte unter eigener Marke anzubieten. Dabei übernimmt Nomos die gesamte regulatorische, technische und operative Komplexität - von Beschaffung über Kundenkommunikation bis zur Abrechnung - und bündelt sie in API-Schnittstellen, die ein müheloses Kundenerlebnis schaffen.

"Unser HEMS weiß Gerät für Gerät, was in den Haushalten real passiert. Mit Nomos wird daraus eine Beschaffung, die näher an der Wirklichkeit liegt", sagt Willi Appler, Co-Founder & CCO bei clever-PV.

Über Nomos

Nomos ist ein führendes Berliner Technologieunternehmen für intelligente Energielösungen. Als regulierter und lizenzierter Full-Stack-Energieversorger ermöglicht Nomos OEMs und Installationsbetrieben, Stromprodukte unter eigener Marke anzubieten. Dabei übernimmt Nomos die gesamte regulatorische, technische und operative Komplexität - von der Strombeschaffung über die Kundenkommunikation bis zur Abrechnung - und übersetzt sie in transparente API-Schnittstellen, die sich tief in Hardware und digitale Ökosysteme integrieren und ein müheloses Kundenerlebnis schaffen. Nomos kooperiert mit nationalen und internationalen Marktführern und verschafft so Haushalten den direkten Zugang zum Strommarkt.

Über clever-PV

clever-PV hilft Haushalten, ihren Strom intelligent zu nutzen und Energiekosten spürbar zu senken - ganz ohne zusätzliche Hardware. Die cloudbasierte HEMS-Software optimiert alle steuerbaren Geräte automatisch und richtet sie nach Strompreisen, Wetterdaten und individuellem Verbrauch aus. Mit über 800 unterstützten Geräten und mehr als 85.000 registrierten Nutzern zählt clever-PV zu den flexibelsten Lösungen am Markt - für Haushalte ebenso wie für Energieversorger und Stadtwerke, die die Plattform als White-Label-App einsetzen oder über offene Schnittstellen anbinden können.

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