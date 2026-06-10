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KOSPET TANK T4 & M4 Special Edition: Outdoor-Robustheit trifft auf elegantes Edelstahl-Design

München (ots)

KOSPET, Hersteller robuster Smartwatches für Outdoor- und Sporteinsätze, erweitert seine TANK-Serie um die TANK T4 Special Edition und TANK M4 Special Edition. Die neuen Modelle kombinieren die bewährte TANK-Outdoor-Performance mit einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und -armband, was für zusätzliche Stabilität und ein hohen Tragekomfort sorgt, und neuen Farbvarianten. Dadurch entsteht eine Smartwatch, die sowohl für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten als auch für Business- und Alltagsumgebungen geeignet ist.

Dank der Inox 360 Shield Structure bietet die Uhr einen verstärkten Rundumschutz für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Darüber hinaus haben die Modelle 20 Tests nach US-Militärstandard MIL-STD-810H sowie SGS-Zertifizierungen bestanden und sind damit für extreme Temperaturen, Stöße, Staub und Höhenlagen ausgelegt.

Funktionen und Highlights:

Premium-Edelstahlgehäuse und -armband für hohe Stabilität, langlebigen Tragekomfort und eine hochwertige Optik.

Robuste Bauweise: "Inox 360 Shield"-Struktur sowie bestandene Tests nach MIL-STD-810H für zuverlässige Performance unter extremen Bedingungen.

Wasserresistenz: 10 ATM und IP69K Schutz für den Einsatz bei Wassersport und in anspruchsvollen Umgebungen.

Helle AMOLED-Displays: T4 mit 1,43 Zoll, M4 mit 1,96 Zoll, jeweils bis zu 1.000 Nits Helligkeit und automatischer Anpassung über einen Umgebungslichtsensor.

Dual-Frequency GPS (L1+L5) mit Unterstützung für sechs Satellitensysteme sowie Offline-Karten für Navigation auch ohne Mobilfunkverbindung.

23 ApexMotion-Sportmodi mit Leistungsanalysen sowie Trainings- und Planungsfunktionen zur Unterstützung individueller Trainingsziele.

OPDR-Unterstützung und 6-Achsen-Gyroskop für präzise Routenaufzeichnungen.

24/7 Gesundheitsüberwachung: Fortschrittlicher 4PD-Sensor für kontinuierliche Messung von Herzfrequenz, SpO2, Schlaf und Regeneration.

APEXMOVE OS: Firmeneigenes Betriebssystem mit wachsendem App-Ökosystem für Training, Gesundheit und Alltagsfunktionen.

Die TANK T4 Special Edition verfügt über ein klassisches rundes Display, während die TANK M4 Special Edition ein modernes rechteckiges Format bietet. Beide Modelle wurden entwickelt, um leistungsstarke Outdoor-Funktionen mit einem eleganteren Erscheinungsbild zu verbinden und damit unterschiedliche Nutzungsszenarien - vom Outdoor-Abenteuer bis hin zum Arbeitsplatz - abzudecken.

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