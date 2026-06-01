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Europa muss sich aus der importierten Energiekrise herausbauen

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Berlin (ots)

Powernaut, der europäische Flexibilitäts-Workspace für PV- und Batterie-Portfolios, stellt auf der Smarter E Europe in München vom 23. bis 25. Juni aus.

Deutschland hat Europas erste Energiewende angeführt. Die zweite ist zu groß für ein einzelnes Land - auch für Deutschland. Die Energiepreise sollten sinken, sobald die Abhängigkeit von Gas nachlässt. Stattdessen verschärft die Geopolitik den Druck immer weiter, und Haushalte sowie Unternehmen auf dem ganzen Kontinent bezahlen dafür. Europa importiert seine Energiekrise von außerhalb seiner Grenzen, und kein einzelner Mitgliedstaat wird das alleine lösen.

Wenn Europa niedrigere Strompreise will, muss die Energieerzeugung wieder zu einer europäischen Angelegenheit werden. Das bedeutet, die Erneuerbaren Energien aufzubauen, die der Kontinent tatsächlich braucht, und dann den Betreibern bessere Werkzeuge für deren Betrieb zu geben.

Die Lücke ist kein Geheimnis. Bis 2030 braucht Europa rund 175 GW mehr Solar, 100 GW mehr Wind und 600 GWh mehr Batteriespeicher - zusätzlich zu dem, was die aktuelle Politik ermöglicht. Der Bedarf an Flexibilität wird sich in diesem Jahrzehnt verfünffachen. Bis 2030 werden vierzig Prozent des EU-Strombedarfs flexible Ressourcen erfordern. Die Hardware wird gebaut werden. Die schwierigere Frage ist, wie die Betreiber sie tatsächlich bewirtschaften werden.

"Die meisten Betreiber, mit denen wir sprechen, haben keinen Mangel an Anlagen. Was ihnen fehlt, ist ein zentraler Ort, an dem sie diese sehen, steuern und valorisieren können", sagte Florentijn Degroote, CEO von Powernaut. "Was uns einzigartig macht, ist, dass wir den gesamten Stack abbilden, von cloudvernetzten Anlagen im Feld bis hin zum Live-Trading, in einem Workspace, der zu der Denkweise passt, die Trading- und Portfolioteams ohnehin schon haben."

Powernaut ist bei Betreibern in den Benelux-Ländern und der DACH-Region im Einsatz. Sie finden das Team an Stand C4.474B

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