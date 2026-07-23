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Signiertes Fenster für den guten Zweck

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Bytów (ots)

Ein besonderes Sammlerstück für Fußballfans und den guten Zweck: Seit dem 22. Juli 2026 versteigert Drutex ein Iglo Edge-Fenster mit den Unterschriften von Spielern des FC Bayern München. Die Auktion läuft zehn Tage über die Plattform Allegro Charytatywni. Der gesamte Erlös kommt der Abteilung für Kinderonkologie und -hämatologie am Universitätsklinikum Krakau zugute.

Mit der Charity-Auktion verbindet Drutex sportliche Begeisterung mit gesellschaftlichem Engagement. Das signierte Iglo Edge-Fenster ist ein Unikat und trägt die Autogramme von den Stars des FC Bayern München, unter anderen Michael Olise, Manuel Neuer, Luis Díaz und Joshua Kimmich. "Mit dieser Auktion möchten wir die besondere Strahlkraft des Fußballs nutzen, um Aufmerksamkeit für einen wichtigen Zweck zu schaffen und junge Patientinnen und Patienten sowie ihre Familien zu unterstützen. Das signierte Fenster steht für Teamgeist, Zusammenhalt und die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu bewegen", sagt Tomasz Szymanski, Marketingleiter bei Drutex. Das außergewöhnliche Exponat eignet sich beispielsweise für Unternehmensstandorte, Showrooms, Verkaufsräume, Eventflächen, Sportclubs oder private Sammlungen. Im Mittelpunkt steht jedoch der karitative Zweck: Der Erlös der Auktion fließt vollständig in die Unterstützung der Abteilung für Kinderonkologie und -hämatologie am Universitätsklinikum Krakau.

Interessierte können seit dem 22. Juli 2026 über Allegro Charytatywni an der Versteigerung teilnehmen und ihr Gebot abgeben. Die Auktion läuft über einen Zeitraum von zehn Tagen. Mit der Aktion setzt Drutex ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und macht zugleich sichtbar, wie sich die Begeisterung für den Sport mit konkreter Hilfe verbinden lässt. So wird aus einem besonderen Sammlerstück ein Beitrag zur Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Weitere Informationen zur Auktion sowie die Möglichkeit zur Teilnahme finden Interessierte unter: https://ots.de/h4FEUV

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