City of Innsbruck

Ville d’Innsbruck: Un modèle pour façonner activement l’Europe

Prix Empereur Maximilien 2026 décerné au « European Youth FOrum Neumarkt »

Innsbruck (ots)

Jeune, européen, uni : trois mots-clés qui incarnent l’esprit du Prix Empereur Maximilien de la ville d’Innsbruck. Le prix 2026 a été décerné le jeudi 7 mai au European Youth FOrum Neumarkt (EYFON) pour son projet « EYFON Peace Days ».

Le jury international était composé de représentants de la ville d’Innsbruck, de la région du Tyrol, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée des régions d’Europe, du Conseil des communes et régions d’Europe et de l’université d’Innsbruck. « Tous les deux ans, ce prix, d’une valeur de 10 000 euros, est décerné à des projets qui incitent les jeunes à façonner l’avenir de l’Europe. C’est précisément ce qui distingue le projet lauréat », a souligné le maire Johannes Anzengruber. Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Innsbruck, le président d’EYFON, Christoph Leitl, s’est réjoui de cette distinction.

Paix et cohésion

Les « JEYFON Peace Days » ont pour objectif de promouvoir la paix et de rassembler des jeunes issus de différents pays et de différentes opinions.

Les jeunes participants auront l’occasion d’approfondir leur réflexion sur les objectifs et les valeurs de l’Europe. Lors des Journées de la paix de cette année, des négociations de paix seront simulées et les jeunes participants endosseront les rôles de diplomates et de décideurs. « La coopération, le dialogue et la compréhension mutuelle par-delà les frontières nationales, les langues et les clivages politiques sont, en cette époque d’incertitude et de danger à l’échelle mondiale, les conditions préalables à un continent fort et sûr de lui, qui doit se repositionner entre les mondes de l’Est et de l’Ouest », souligne Christoph Leitl, président de l’EYFON.

Afin de garantir que le Prix de l’empereur Maximilien ait également un impact tangible au niveau régional, un concours créatif thématique a été organisé à l’intention des écoles du Tyrol.

La version complète et les images sont disponibles en téléchargement à l'adresse suivante : www.innsbruck.gv.at/presse/kmp2026.

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