Claudia Heil

Spiritualität trifft Wissenschaft: Acht-Wochen-Programm für analytisch denkende Menschen

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Oberleichtersbach (ots)

Methode verbindet Epigenetik-Forschung und HeartMath-Studien mit gelebter Bewusstseinsarbeit - ohne Esoterik-Vokabular. Die zertifizierte Bewusstseins- und Persönlichkeitscoach Claudia Heil bietet ein achtwöchiges Programm für Menschen an, die sich über einen wissenschaftlich nachvollziehbaren Weg mit Spiritualität beschäftigen möchten. Die Methode richtet sich an Personen ab 35 Jahren, die analytisch denken, Belege einfordern und dennoch erkennen, dass rein rationale Ansätze ihre inneren Fragen nicht vollständig beantworten. Grundlage sind Erkenntnisse aus der Epigenetik sowie die HeartMath-Forschung zur Herz-Hirn-Kohärenz. Das Programm gliedert sich in vier inhaltliche Phasen über acht Wochen. In den ersten zwei Wochen erhalten Teilnehmende eine Einführung in die wissenschaftlichen Modelle und erstellen eine persönliche Bestandsaufnahme ihrer Verhaltensmuster. Wochen drei und vier widmen sich der angeleiteten Wahrnehmungsschulung - dem Training, Körperwahrnehmung als ergänzende Entscheidungsquelle zu nutzen. In der zweiten Programmhälfte arbeiten Teilnehmende an ihren drei zentralen Wiederholungsmustern in Beziehungen, Beruf und Entscheidungsverhalten. Den Abschluss bildet die Verankerung täglicher Mikropraktiken von fünf bis zehn Minuten Länge. Alle acht Live-Module finden online statt, dienstags von 20 bis 22 Uhr, in Gruppen von maximal acht Personen. "Ich arbeite mit dem, was nachweisbar wirkt: Epigenetik, HeartMath-Forschung zur Herz-Hirn-Kohärenz und systemische Mustererkennung. Spirituelle Entwicklung entsteht durch Verständnis, Anwendung und Erleben", sagt Claudia Heil, die ihr Programm aus über 17 Jahre Praxiserfahrung entwickelt hat. Die Bewusstseinscoach begleitete nach eigenen Angaben mehr als 500 Klientinnen und Klienten. Vor ihrer Tätigkeit als Coach arbeitete sie 14 Jahre als Bilanzbuchhalterin. Der Markt für Achtsamkeits- und Spiritualitätsangebote wächst im deutschsprachigen Raum seit Jahren. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Formaten, die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit explizit einschließen. Das Programm positioniert sich in dieser Lücke: Es verzichtet auf Räucherwerk, Heilsversprechen und esoterisches Vokabular, integriert aber praktische Erfahrungsarbeit als zentrales Lernprinzip. Die Kursgebühr beträgt 1.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer, Ratenzahlung ist möglich. Vor der Anmeldung steht ein kostenfreies 60-minütiges Orientierungsgespräch zur Verfügung. ÜBER CLAUDIA HEIL Claudia Heil ist zertifizierte Bewusstseins- und Persönlichkeitscoach mit Sitz in Oberleichtersbach. Die Ausbildung umfasste zweieinhalb Jahre. Seit 2009 begleitet sie Einzelpersonen im deutschsprachigen Raum. Zuvor war sie 14 Jahre als Bilanzbuchhalterin tätig. Ihr methodischer Ansatz verbindet Erkenntnisse aus der Epigenetik und der Herzkohärenzforschung mit systemischer Mustererkennung und angeleiteter Körperwahrnehmung. Claudia Heil ist ausgebildet als Zertifizierter Hypnosecoach (2017) beim Deutschen Hypnose Institut® Lars Gutzeit, Speakerin (2018) bei Oliver Geiselhart, Zertifizierte Blended Learning Trainerin (2020) bei der Blended Learning Akademie und Zertifizierte Bewusstseins- und Persönlichkeitscoach (2019-2022) bei Ava Minatti. Weitere Informationen: klarheitsmethode.de

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