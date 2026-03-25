science2public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e. V.

Job mit Zukunft: Wissenschaftskommunikation

Open Academy des Science Cubes bietet wieder einjähriges kostenfreies Weiterbildungsprogramm an

Halle (Saale) (ots)

Die Förderung von Wissenschaftskommunikation ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Allein beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) liegt der Anteil bei rund 13 Mio. Euro jährlich. Ebenso werden die Forderungen nach Kommunikator*innen stärker, die Forschungsergebnisse und -anwendungen verständlich vermitteln und Räume für Teilhabe für die Bevölkerung eröffnen.

Mit der Open Academy 2026 bietet der Science Cube, das Kompetenzzentrum für Wissenschaftskommunikation in Mitteldeutschland, des Hallenser Vereins science2public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e. V. ein kostenfreies Weiterbildungsprogramm für angehende Wissenschaftskommunikator*innen. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die kostenfreie Teilnahme wird durch die Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten "STARK" ermöglicht.

Von April bis November 2026 erhalten Studierende, Auszubildende sowie Berufstätige aus den verschiedensten Disziplinen praxisnahe Einblicke in das zukunftsweisende Berufsfeld der Wissenschaftskommunikation. Im Zentrum steht das Perfect-Match-Prinzip: Teilnehmende werden mit Forscher*innen aus dem Mitteldeutschen Revier zusammengebracht und entwickeln, begleitet von erfahrenen Coaches, gemeinsamwirkungsvolle Kommunikationsformate, die wissenschaftliche Themen rund um den Strukturwandel verständlich und zielgruppengerecht an Bürger*innen vermitteln.

Dieses Programm erwartet die Teilnehmenden der Open Academy 2026:

Spring School (24.-26. April 2026, Salinemuseum Halle) zum Matchmaking,Teambildung, Ideenfindung sowie praktischen Trainings, Austausch und Vernetzung

(24.-26. April 2026, Salinemuseum Halle) zum Matchmaking,Teambildung, Ideenfindung sowie praktischen Trainings, Austausch und Vernetzung Co-Creation-Phase (April-September 2026) zur gemeinsamen Entwicklung eines wirkungsvollen Kommunikationsformats mit Forschenden und erfahrenen Coaches und modularem Weiterbildungsprogramm

(April-September 2026) zur gemeinsamen Entwicklung eines wirkungsvollen Kommunikationsformats mit Forschenden und erfahrenen Coaches und modularem Weiterbildungsprogramm Autumn School (12.-13. September 2026) und Präsentation mit Science Slam am 30.10.2026 beim SILBERSALZ Science & Media Festival 2026 in Halle (Saale)

Anmeldung zur Open Academy 2026 des Science Cubes: www.sciencecube.de/open-academy/academy-2026/interessensbekundung

Weiterführende Informationen zur Open Academy: www.sciencecube.de/open-academy/uebersicht/allgemeines

Original-Content von: science2public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e. V., übermittelt durch news aktuell