Wolfgang Ambros' Management neu aufgestellt

Wolfgang Ambros' Management wurde nach dem plötzlichen Ableben seines Managers, langjährigen Weggefährten und Freundes Peter Fröstl im Dezember nun neu aufgestellt.

Das Künstlermanagement von „Nationalheiligtum“ Ambros übernimmt Eva Buchberger-Fröstl, die bereits über zwei Jahrzehnte lang an der Seite von Peter Fröstl für Booking und Organisation verantwortlich war.

Davor war sie jahrelang für die deutsche Musicalagentur BB Promotion und im Etablissement Ronacher sowie für den Jazzveranstalter Johannes Kunz tätig.

Die Geschäftsführung der Fröstl Management GmbH liegt ab sofort in den erfahrenen Händen von Angelika Koch, die u.a. über 25 Jahre lang für Dr. Herbert Kloiber die Wiener Niederlassung seines internationalen Medienkonzerns leitete.

„Peter Fröstl ist und bleibt unersetzbar, aber wir werden alles daransetzen, die Geschäfte in seinem Sinn weiterzuführen und für Wolfgang Ambros, seine No. 1 vom Wienerwald und sein „Ambros pur!”-Projekt das Konzertleben so erfolgreich wie möglich zu gestalten“, so das Management-Team.

Die fortlaufende Ambros-Tournee „Das Beste vom Besten“ mit der No. 1 vom Wienerwald und Konzerte von Ambros pur! werden derzeit finalisiert. Zu sehen ist Austropop-Legende Ambros u.a. am 29. Juni beim Tollwood Festival in München, am 9. Juli in Meran oder am 14. August in Graz. Das „Ambros pur!”-Konzert am 12. September 2026 im Wiener Theater im Park ist bereits fast ausverkauft. Der Vorverkauf für den Zusatztermin am 13. September 2026 ist soeben gestartet.

