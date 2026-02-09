Bonn Systems GmbH

Grid Control: empAI Grid bringt Decision Intelligence in die operative Netzführung

Essen

Grid Control erfordert mehr als Transparenz. empAI Grid von Bonn Systems bringt Decision Intelligence in die operative Netzführung. Die Lösung verbindet verteilte Netzdaten zu einem digitalen Netz-Zwilling und ermöglicht Verteilnetzbetreibern, Netze nicht nur zu überwachen, sondern aktiv und vorausschauend zu steuern. Verteilnetze stehen vor einer strukturellen Transformation: Photovoltaik, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und volatile Einspeisung verändern Lastflüsse im Minutentakt. Gleichzeitig bleiben viele Ortsnetze datenreich, mit wachsendem Bedarf an konsistenter Entscheidungsfähigkeit. Zwar wächst die Transparenz - doch die Fähigkeit, diese Daten in operative Netzentscheidungen zu überführen, ist häufig begrenzt. Mit empAI Grid präsentiert Bonn Systems auf der E-world 2026 eine neue Kategorie von Netzsoftware: Decision Intelligence for Grids. Statt Netzdaten lediglich zu visualisieren, legt empAI Grid eine Entscheidungsarchitektur über bestehende Systeme und synchronisiert SCADA-, Smart-Meter-, GIS- und Marktdaten in einem digitalen Netz-Zwilling. Dieser erkennt Engpassmuster frühzeitig, erstellt belastbare Prognosen zu Lastentwicklung und Netzbelastung, bewertet Risiken systematisch und berücksichtigt regulatorische Leitplanken als feste Entscheidungsparameter in der operativen Netzführung. "Viele Verteilnetze machen heute sichtbar, was im Netz passiert - aber nicht, warum", sagt Jan Redlich, CTO von Bonn Systems. "empAI Grid verbindet Daten, Ursachen und Wirkungen zu einer Entscheidungsplattform: für stabilere Netze, gezielte Investitionen und nachvollziehbare Maßnahmen." Im Zentrum von empAI Grid stehen sieben Wirkungshebel für Netzbetreiber: - Wirkungsorientierte Transparenz im Ortsnetz - Frühzeitige Prognose von Lastspitzen und Engpässen - Unterstützung der Flexibilitätsnutzung nach §14a EnWG - Datenbasierte Priorisierung von Netzinvestitionen - Predictive Maintenance statt kalenderbasierter Wartung - Frühwarnung zu redispatch-relevanten Situationen im Verteilnetz - Regulatorik-Cockpit mit strukturierter, automatisierter Nachweisführung Bonn Systems wird empAI Grid während der E-world 2026 in Fachgesprächen mit Verteilnetzbetreibern, Marktpartnern und Medienvertretern vorstellen und den Ansatz der Decision Intelligence for Grids als neuen Referenzrahmen für die Netzführung der kommenden Dekade diskutieren.

