Statement der CREMER ERZKONTOR GmbH zur Schließung der Mineralmahlwerk Wesel GmbH

Die CREMER ERZKONTOR GmbH wird das Mineralmahlwerk Wesel schließen. Von der Entscheidung sind 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen intensiv daran gearbeitet, den Standort zu stabilisieren und langfristig zu erhalten. Trotz zahlreicher Maßnahmen haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter verschlechtert. Ausschlaggebend ist insbesondere die hohe Abhängigkeit des Standorts von der chemischen Industrie, die sich seit geraumer Zeit in einer angespannten wirtschaftlichen Lage befindet und in den vergangenen zwölf Monaten zusätzlich unter Druck geraten ist.

Nach sorgfältiger Abwägung aller Optionen ist das Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass eine Fortführung des Werks unter den aktuellen Bedingungen wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist.

Die Processing-Aktivitäten in Europa werden künftig am Standort der Mineralmahlwerk Hamm GmbH gebündelt, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Geschäfts nachhaltig zu sichern.

Der Fokus liegt nun darauf, den Übergang verantwortungsvoll zu gestalten. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eng begleitet, die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen werden konstruktiv und respektvoll geführt.

Die CREMER ERZKONTOR GmbH bedankt sich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen in Wesel für ihren langjährigen Einsatz und ihre Loyalität.

Über CREMER ERZKONTOR

Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR, gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der internationale Handel, die Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von Rohstoffen und Chemikalien mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros auf fünf Kontinenten koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.

