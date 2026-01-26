Codebay Solutions SL (Lodgify)

Ferienwohnungsmarkt Branchenreport 2026: Konsolidierung prägt den deutschen Markt

Der deutsche Ferienwohnungsmarkt ist in eine Phase der Konsolidierung eingetreten. Das zeigt der aktuelle Branchenreport des Ferienwohnungsmarktes in Deutschland von Lodgify. Grundlage sind über 200.000 ausgewertete Buchungen der Jahre 2023-2025 sowie eine europaweite Umfrage mit 993 Ferienwohnungsvermietern, darunter 120 FeWo-Vermieter aus Deutschland.

Die Ergebnisse:

Preissteigerungen flachen ab

Buchungen erfolgen kurzfristig und Aufenthalte werden kürzer.

Direktbuchungen sich zu einem der stärksten Buchungskanäle, mit einem Marktanteil von 21 %.

Der ADR liegt +8% über dem aus dem Jahr 2023.

Digitale Tools gewinnen stark an Bedeutung und entwickeln sich zunehmend zum zentralen Wettbewerbsfaktor für Gastgeber.

Kurz und kurzfristig ist der neue Standard: Rund 70% der Buchungen dauern maximal 3 Tage und 38 % der Buchungen erfolgen innerhalb von 7 Tagen vor Anreise.

Nur 34 % der deutschen Gastgeber nutzen KI bei der Ferienvermietung

