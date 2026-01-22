SkiStar AB

Weite, Ruhe, Schnee: SkiStar positioniert Skandinavien als entspannte Alternative zu den Alpen

Bild-Infos

Download

Sälen, Schweden (ots)

Weitläufige Landschaften, Schnee im Überfluss und ruhige Pisten: In Skandinavien zeigt sich der Winter von seiner entspannten, ursprünglichen Seite. Mit den beiden Destinationen Trysil in Norwegen und Sälen in Schweden eröffnet SkiStar deutschen Wintersportfans neue Perspektiven für einen erlebnisreichen und zugleich entschleunigten Skiurlaub - in der Wintersaison 2025/26 erstmals auch mit einem Direktflug aus Deutschland zu erreichen.

Den skandinavischen Winter neu entdecken

Während viele klassische Wintersportregionen in Europa zunehmend stark frequentiert sind, punkten die skandinavischen Berge mit Ruhe, Weite und Schneesicherheit. Die lange Wintersaison und nordische Kälte sorgen für verlässliche Bedingungen von November bis in den Frühling hinein. Breite, übersichtliche Pisten, eine entspannte Atmosphäre und eine beeindruckende Naturkulisse schaffen ideale Voraussetzungen für alle, die den Winter bewusst genießen möchten - ob als Paar, mit Freund:innen oder der Familie.

Skifahren ist dabei ein wichtiger Teil des Erlebnisses, aber längst nicht der einzige: Winterwanderungen, Husky-Touren, Begegnungen mit Elchen oder Rentieren und - mit etwas Glück - sogar die Sichtung von Nordlichtern gehören in Skandinavien ebenso zum Winterurlaub wie gemütliche Abende in der skandinavischen Fjällhütte, während die Schneeflocken vor dem Fenster tanzen.

Neu ab Winter 2025/26: Direktflug ab Düsseldorf

Ein zusätzlicher Komfortfaktor für deutsche Wintersportfans: Seit Dezember 2025 verbindet TUI fly den Flughafen Düsseldorf direkt mit dem Scandinavian Mountains Airport - dem idealen Ausgangspunkt für die SkiStar-Destinationen in Sälen und Trysil. Der wöchentliche Direktflug startet samstags in den frühen Morgenstunden in Düsseldorf. Der letzte Hinflug der Saison 2025/26 findet am 28. März 2026 statt, der letzte Rückflug am 4. April 2026. Eine Wiederaufnahme der Flugverbindung ist ab 19. Dezember 2026 geplant.

Vom Scandinavian Mountains Airport aus sind sowohl Sälen als auch Trysil in kurzer Transferzeit erreichbar. Unabhängig vom neuen Flug sind die SkiStar-Destinationen zudem auf anderen Wegen gut erreichbar: Viele Gäste reisen mit dem eigenen Auto und nutzen gut ausgebaute Fährverbindungen nach Schweden oder Norwegen. Genauso kann man auch mit dem Zug - teils sogar per Nachtzug - anreisen. Vor Ort ermöglichen Skibusse eine unkomplizierte Mobilität zwischen Unterkünften und Skigebieten - ganz ohne tägliches Autofahren und ein Plus für alle, die ihren Winterurlaub individuell gestalten möchten.

Preisniveau: attraktiv für Familien und Gruppen

Skiurlaub in Skandinavien, inklusive großzügiger Unterkünfte mit Sauna und Kamin, gilt als preislich moderat - insbesondere für Familien und größere Reisegruppen. Ein SkiPass für eine Woche im schwedischen Sälen kostet für Erwachsene rund 3.000 SEK (circa 283 EUR), inklusive zwei Skitage im nahegelegenen norwegischen Trysil. Kinder bis einschließlich sieben Jahre fahren kostenlos. Die Preise variieren je nach Zeitraum und Skigebiet.

Sälen: Familienfreundlichkeit und sanfte Pisten

Sälen gilt als größte Skiregion Schwedens und ist besonders bei Familien beliebt. Vier miteinander verbundene Skigebiete bieten auf rund 100 Pisten und mit über 100 Liftanlagen überwiegend leichte bis mittelschwere Abfahrten, ideal für Einsteiger:innen, Kinder und genussorientierte Skifahrer:innen. Ergänzt wird das Angebot durch circa 65 km Loipen für Langläufer:innen, Fun Rides, Snow Parks und eine der größten Skischulen Europas.

Skikurse finden auf Englisch statt, das in Skandinavien selbstverständlich gesprochen wird. Vereinzelt kann es auch deutschsprachige Skilehrer:innen geben, dies kann jedoch nicht garantiert werden - insbesondere für internationale Gäste und Familien bietet das englischsprachige Angebot dennoch ein hohes Maß an Sicherheit und Orientierung. www.skistar.com/de/Skigebiete/salen/winter-in-salen/

Trysil: Norwegens größte Skiregion mit neuen Highlights

Trysil ist Norwegens größte Skiregion und bietet Wintersportfans breite Abfahrten, rund 70 Pisten, die sich über 685 Höhenmeter erstrecken (eine der größten Fallhöhen Skandinaviens) und über 30 moderne Liftanlagen - für entspanntes Skifahren auf allen Niveaus. Ein besonderes Highlight ab dieser Saison ist die neue Gondel, die den Zugang zum Skigebiet noch komfortabler macht und Wartezeiten reduziert.

Auch in Trysil steht die Vielfalt im Fokus: Neben dem Skifahren laden Wellnessangebote, Winteraktivitäten abseits der Piste und eine große Auswahl an Hotels, Apartments und klassischen Fjällhütten zum Verweilen ein. Viele Unterkünfte liegen direkt an der Piste und machen den Einstieg in den Skitag besonders unkompliziert. www.skistar.com/de/Skigebiete/trysil/winter-in-trysil/

Ganzjahresdestination mit Perspektive

Als führender Betreiber alpiner Destinationen in Skandinavien verbindet SkiStar Wintersport mit Naturerlebnissen, moderner Infrastruktur und hoher Servicequalität. Ziel ist ein Winterurlaub, der Raum für Bewegung, Erholung und gemeinsame Zeit bietet, fernab von Hektik und Massentourismus.

Konsequent entwickelt SkiStar seine Destinationen auch zu Ganzjahreszielen: Mountainbiken, Wandern, Erlebnisangebote für Familien sowie Attraktionen wie der Mountain Coaster oder Sommeraktivitäten im skandinavischen Fjäll machen Sälen und Trysil auch außerhalb der Wintersaison attraktiv.

Über SkiStar AB

SkiStar AB besitzt und betreibt die fünf größten alpinen Skigebiete Skandinaviens: Sälen, Åre und Vemdalen in Schweden sowie Trysil und Hemsedal in Norwegen. Ergänzt wird das Portfolio durch Hammarbybacken in Stockholm. SkiStar steht für unvergessliche Berg- und Wintererlebnisse für aktive Genießer:innen, Familien und Freundesgruppen. Das Unternehmen entwickelt seine Destinationen kontinuierlich weiter - mit Fokus auf Schneesicherheit, Nachhaltigkeit, moderne Infrastruktur und ganzjährige Angebote. Neben dem Betrieb der Skigebiete umfasst das Geschäft auch Unterkunftsangebote, Skischulen, Verleih, digitale Services und Erlebnisangebote. SkiStar AB (publ) ist an der Nasdaq Stockholm im Mid-Cap-Segment gelistet. https://www.skistar.com/

Original-Content von: SkiStar AB, übermittelt durch news aktuell