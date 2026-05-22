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Changan Automobile anuncia parceria estratégica global com a Seleção Nacional Portuguesa de Futebol

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Lisboa (ots)

• «Stay in the Game» – Um compromisso partilhado com a excelência, a inovação e a resistência.

A Changan Automobile anunciou hoje uma parceria estratégica global com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tornando-se Parceiro Global Oficial da Seleção Nacional Portuguesa de Futebol. A cerimónia de anúncio decorreu na Cidade do Futebol, o coração do futebol português, assinalando um marco significativo no compromisso a longo prazo da Changan com o mercado europeu.

O evento contou com a presença de altos representantes da Changan e da FPF, a par de reconhecidas lendas do futebol português. Entre os momentos de destaque figuraram a apresentação do filme de colaboração de marca «Sounds Like Changan», a entrega cerimonial do DEEPAL S05 Plug-In Hybrid (PHEV) à direção da FPF e o arranque oficial de um programa europeu de test drive de 1.000 km.

Esta colaboração vai além do patrocínio tradicional. Reflete um profundo alinhamento de valores: resiliência, excelência e visão a longo prazo. Tanto a Changan Automobile como a FPF encarnam a filosofia «Stay in the Game»: manter a concentração, a consistência e a determinação perante cada desafio.

«No futebol, manter-se “in the game” significa um compromisso total: com cada entrada, cada segundo de concentração e cada passe preciso», afirmou Mi Mengdong, vice-presidente da Changan Automobile. «Para a Changan, significa investimento contínuo, inovação incansável e um apoio firme aos nossos utilizadores. A seleção portuguesa passou um século a definir resiliência. A Changan passou 45 anos a comprovar o poder da visão a longo prazo. Isto não é patrocínio: é sintonia genuína.»

A cerimónia incluiu um pontapé de honra simbólico realizado por dirigentes da Changan e por lendários futebolistas portugueses, dando início oficial à parceria.

Após a cerimónia, os participantes acenaram em conjunto com a bandeira de partida, dando início à iniciativa europeia de test drive de longa distância da Changan. A rota ligará Lisboa, Madrid e Turim, demonstrando as capacidades PHEV da Changan através de ensaios em condições reais sobre estradas e climas diversos, incluindo a verificação da autonomia superior a 1.000 km.

Conhecida como «Equipa das Quinas» (no emblema da equipa figuram os cinco escudetes azuis — as quinas — provenientes do brasão de armas de Portugal), a Seleção Nacional Portuguesa de Futebol é uma das equipas mais reconhecidas do futebol mundial, com uma base de adeptos que ultrapassa os 500 milhões de apoiantes em todo o mundo.

«Esta parceria com a Changan Automobile reflete a crescente relevância internacional do futebol português e os valores que definem a nossa Federação: ambição, inovação, resiliência e excelência. Orgulhamo-nos de unir forças com uma marca global que partilha a nossa visão a longo prazo e o nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo, dentro e fora do relvado», afirma o Departamento Comercial da FPF.

À medida que a Changan Automobile acelera a sua expansão global no âmbito do Vast Ocean Plan, a Europa afirma-se como uma prioridade estratégica. A colaboração com a FPF irá apoiar o planeamento localizado de produtos e a ligação à marca em toda a região.

O foco recai sobre a gama avançada de New Energy Vehicles (NEV) da Changan — que inclui o CHANGAN NEVO Q05, os modelos CHANGAN DEEPAL (S05/S07) e os veículos premium e inteligentes AVATR (o SUV de luxo AVATR 11 e o futurista Gran Coupé de luxo AVATR 12) —, aproximando com naturalidade a inovação automóvel de vanguarda da apaixonada comunidade futebolística da Europa.

Sobre a Federação Portuguesa de Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é o organismo que rege o futebol em Portugal, responsável pela organização e pelo desenvolvimento da modalidade a todos os níveis, incluindo as seleções nacionais e as competições internas.

Sobre a Changan

A Changan, um dos maiores grupos automóveis da China, conta com 45 anos de experiência no fabrico de automóveis e está sediada em Chongqing. A Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) opera 14 centros de produção e 40 fábricas em todo o mundo, 79 filiais e subsidiárias, redes de vendas e de assistência em 118 países e regiões, bem como mais de 14.000 pontos de venda a nível mundial. Emprega diretamente mais de 80.000 pessoas e sustenta mais de um milhão de postos de trabalho ao longo de toda a sua cadeia de valor. O portefólio da Changan inclui marcas próprias, como a Changan e a Avatr, bem como joint ventures como a Changan Ford e a Changan Mazda. Desde 2001, a Changan tem vindo a reforçar a sua presença europeia através de um centro de design em Turim e de um centro de investigação e desenvolvimento em Birmingham. Em dezembro de 2025, a Changan ultrapassou os 30 milhões de unidades em produção e vendas acumuladas. Com o lançamento dos seus veículos na Europa, em 2025 a Changan iniciou um novo capítulo da sua expansão internacional.

https://www.changaneurope.com

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